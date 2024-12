epeaswitzerland gewinnt 2024 wieder viele internationale Auszeichnungen

Bäch SZ – Für epeaswitzerland hat 2024 erneut eine Reihe von internationalen Anerkennungen gebracht. Der Spezialist für Innovationen auf der Grundlage des Cradle to Cradle-Konzepts unter Leitung von Albin Kälin erhielt neun Auszeichnungen.

Albin Kälin erhält laut einer Mitteilung von epeaswitzerland wie schon 2023 auch in diesem Jahr wieder eine Reihe von internationalen Preisen für sich selber und die von ihm 2009 gegründete epeaswitzerland. Neunmal erhielten er und sein Team Auszeichnungen für ihren Einsatz für die Kreislaufwirtschaft.

Kälin wurde von den Publikationen M&A Today Global Awards, Lawyers International Legal 100, Corporate America Today und Global 100 auch in diesem Jahr erneut zum Best CEO of the Year ernannt. Corporate Amerika Today 2024 bezeichnet ihn als Best Specialist Cradle to Cradle Products & Services Provider 2024. Und IE 100 nennt Kälin Most Innovative CEO of The Year in Europa.

Bei den von The European vergebenen Global Sustainability & ESG Awards 2024 wird Kälin als Most Innovative CEO in the Textile Manufacturing Industry aufgeführt. Und bei Pioneers in Cradle-to-Cradle Innovation ist er unter den Leading Experts in Textile 2024. Weiter hat Kälin den Trailblazer Award for Circular & Sustainable Textile Innovation 2024 gewonnen.

Als Geschäftsführer von epeaswitzerland aus Bäch ist Kälin mit seinem Unternehmen als Spezialist für Innovationen auf der Grundlage des Cradle to Cradle-Konzepts tätig. Cradle to Cradle ist ein Prinzip der Kreislaufwirtschaft.

Die von Kälin gegründete und heute als CEO geführte epeaswitzerland GmbH unterstützt Unternehmen in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen bei der Umsetzung von Cradle to Cradle. Mit einem erfahrenen, international ausgerichteten und interdisziplinär arbeitenden Management-Team werden Cradle to Cradle-Projekte weltweit in allen Industrien implementiert, heisst es von dem Unternehmen. (Schwyz Next/CE/mc/ps)