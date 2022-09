Sie denken, dass ein MBA in Ihrer Zukunft liegt? Dann sollten Sie diesen Schritt als nächsten machen

Zürich – Top-Universitäten vertrauen Access MBA, um mit einzigartigen Kandidaten wie Ihnen in Kontakt zu treten. Lassen Sie sich bei einer der letzten Veranstaltungen im Jahr 2022 mit den besten Optionen zusammenbringen. Besuchen Sie uns am 10. Oktober in Zürich im Renaissance Zurich Tower Hotel. Die Teilnahme ist kostenlos, aber eine Voranmeldung ist erforderlich, um Ihren Platz zu sichern.

Während der Veranstaltung bringen wir angehende MBA- und EMBA-Bewerber mit erstklassigen Business Schools zusammen, wie z.B.: Universität St. Gallen, Universität Zürich, IMD, Universität Genf, HEC Lausanne, Kellogg WHU, WU Executive Academy, CEIBS, SDA Bocconi, ESMT Berlin, und viele mehr. Die Teilnehmer erhalten exklusiven, persönlichen Zugang zu Teilzeit-, Online- und Vollzeitprogrammen weltweit.

Entdecken Sie mit Access MBA den weltweit anerkanntesten Wirtschaftsabschluss:

Personalisierte Veranstaltungserfahrung



Ihr einzigartiges Profil bestimmt unseren Matching-Prozess. Erwarten Sie einen individuellen Zeitplan für Treffen mit den Programmen, die am besten zu Ihrem Hintergrund und Ihren Interessen passen. Vor der Veranstaltung werden Sie von Experten aus dem Bereich der Wirtschaftsausbildung betreut, um Sie auf den Erfolg vorzubereiten.



In interaktiven Webinaren, Präsentationen von Schulen und Alumni-Panels erhalten Sie Ressourcen, Netzwerke und Selbstvertrauen für Ihren Weg an die Hochschule. Alles Teil des Veranstaltungserlebnisses.



Jeder Veranstaltungsteilnehmer hat die Chance, einen von 3 GMAT-Online-Kursen von Manhattan Review zu gewinnen. Der Gewinner wird am Ende der Europa-Tournee bekannt gegeben.

Wählen Sie den MBA-Weg und machen Sie mit! Diese Veranstaltung findet nur zweimal im Jahr statt, sichern Sie sich jetzt Ihren Platz: https://www.accessmba.com/link/LFS