EY Entrepreneur Of The Year 2023: Auszeichnung für fünf innovative Schweizer Unternehmer-Persönlichkeiten

Zürich – Mit dem EY Entrepreneur Of The Year Award 2023 hat das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY in der Schweiz zum 26. Mal innovative und engagierte Schweizer Unternehmer-Persönlichkeiten ausgezeichnet. Die fünf diesjährigen Preisträger sind:

Luca Santarelli, VectivBio AG (BS) in der Kategorie «Industrie, High-Tech & Life Sciences»

Luca Santarelli ist CEO und Gründer von VectivBio in Basel. Das Biotech-Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Therapien für schwere seltene Krankheiten. Nachdem er Leiter der Abteilung Neurowissenschaften und seltene Krankheiten der Roche Holding AG war, gründete Santarelli die Firma Therachon und verkaufte sie erfolgreich an Pfizer. Mit VectivBio hat er ein weiteres äusserst erfolgreiches Biotech-Unternehmen gegründet, das an der NASDAQ notiert ist. «Wir ehren mit Luca Santarelli einen Biotech-Unternehmer, der sich auf Weltklasse-Niveau für die Erforschung seltener Krankheiten einsetzt und diese Forschung auch finanziell höchst erfolgreich am Markt platzieren kann», sagt Sascha Stahl, Programm Partner des EY Entrepreneur Of The Year Switzerland.

Paul Fritz, Home Instead Holding AG (BL) in der Kategorie «Dienstleistung & Handel»

Paul Fritz ist Inhaber und Geschäftsführer der Home Instead Holding in Rheinfelden. Das Unternehmen ist die grösste Seniorenpflege-Organisation weltweit und damit eine echte Alternative zu Seniorenheimen. Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet. Fritz kaufte zunächst die Schweiz aus dem Franchise heraus. Heute gehören zur Home Instead Gruppe der Schweiz auch Frankreich, Irland, die Niederlande, Australien und Neuseeland. «Mit Paul Fritz ehren wir einen Unternehmer, der die schwierige Balance von Fürsorge und wirtschaftlichem Wachstum erfolgreich unter einen Hut gebracht hat und nun aus der Schweiz heraus eine phantastische Internationalisierungsstrategie vorantreibt», sagt Frédéric Tissot, Direktor Entrepreneurship & Family Enterprise Suisse romande von EY.

Daniel Bossard, Bossard Gruppe (ZG) in der Kategorie «Family Business»

Daniel Bossard ist CEO und Vertreter der siebten Generation der Bossard Gruppe in Zug. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik. Daniel Bossard vereint vorbildlich die Führung von Familie und Unternehmen, in einem hart umkämpften Markt, und das über Generationen hinweg. «Wir ehren Daniel Bossard, weil er und seine Familie es geschafft haben, das Unternehmen stark aufzustellen, die Strukturen zu wahren, eine kluge Governance aufzubauen und dabei international in sehr schwierigen Märkten höchst erfolgreich zu bestehen», sagt Sascha Stahl.

Judith Häberli & Robert Ruttmann, Urban Connect AG (ZH) in der Kategorie «Emerging Entrepreneur»

Judith Häberli und Robert Ruttmann sind die Gründer der ersten wirklich CO2-neutralen Mobilitätsplattform Urban Connect in Zürich. Sie bieten ein Ökosystem emissionsarmer, gemeinsam genutzter Fahrzeuge, wie E-Scooter, E-Bikes, und E-Autos, mit Zugang zum öffentlichen Nahverkehr. «Mit Judith Häberli und Robert Ruttmann ehren wir ein Unternehmerpaar, das Mobilität neu und vor allem nachhaltig denkt. Wir können viele Technologien nachhaltig machen. Aber wirklich zukunftsfähig werden sie erst, wenn wir sie miteinander verknüpfen», sagt Frédéric Tissot.

Stefan Rösch-Rütsche, Country Managing Partner von EY in der Schweiz, kommentiert: «Seit mehr als einem Viertel Jahrhundert haben wir von EY jedes Jahr das Privileg, aus einer Vielzahl an hochkarätigen Finalistinnen und Finalisten die Gewinner in den vier Kategorien des EY Entrepreneur Of The Year zu bestimmen. Auch in diesem Jahr sind all diese Persönlichkeiten mit ihren beeindruckenden Leistungen Ausdruck für die Innovationskraft und die sehr hohe Qualität des Unternehmertums in der Schweiz.»

Für die Evaluation der Finalistinnen und Finalisten sowie die Vergabe des EY Entrepreneur Of The Year 2023 Awards war eine zehnköpfige Jury verantwortlich; diese prüfte die Kandidatinnen und Kandidaten eigenständig und von EY unabhängig.

Die diesjährige Preisverleihung fand heute Abend im Rahmen einer Gala im SwissTech Convention Center in Lausanne statt. Rund 400 geladene Gäste wohnten dem festlichen Anlass bei.

EY in der Schweiz wurde 2023 beim Entrepreneur Of The Year-Programm unterstützt von Julius Bär als neuem Programmpartner sowie AMAG, Bucherer, SWISS und HDI als Sponsoren. (EY/mc)