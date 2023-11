EY stärkt den eigenen Life Sciences Bereich

Zürich – EY Schweiz begrüsst Mitarbeitende der Workforce-Transformation-Beratungsfirma «LIVEsciences AG» an Bord.

Mit der Aufnahme des neuen Teams unter der Leitung der ehemaligen «LIVEsciences»-Gründer Timm Urschinger und Steffen Keller stärkt EY ihre Position im Life Sciences Bereich, treibt Innovationen voran und adressiert die steigenden Anforderungen des Life-Sciences-Marktes in Europa. Das neue Team bringt starke Kompetenzen in den Bereichen strategische Beratung, Führung und Organisationsentwicklung mit.

Simon Olive, Partner und Lead des Bereichs Workforce Advisory von EY in der Schweiz, bestätigt: «Diese Transaktion trägt dazu bei, EY für das weitere Wachstum im Life-Sciences-Sektor in der Schweiz und darüber hinaus zu positionieren. Das neue Team wird unsere Fähigkeiten in den Bereichen strategische Beratung, Workforce Transformation und Leadership Services mit Fokus auf die spezifischen Herausforderungen von Kunden aus der Life-Sciences- und Pharmabranche deutlich verbessern.»

Timm Urschinger, Partner im Bereich Workforce Advisory, erklärt: «Wir freuen uns, bei EY weiterhin unsere innovativen und hochwertigen Dienstleistungen rund um die Arbeit der Zukunft anbieten zu können. Bei EY können wir nun auf ein breiteres Spektrum an Fähigkeiten zugreifen, um Life-Sciences-Organisationen in diesem Bereich noch stärker zu unterstützen.» (EY/mc)