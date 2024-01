Feintool plant neuen Produktionsstandort in Indien

Lyss – Feintool will in Asien expandieren. Dazu nimmt das Unternehmen zunächst 15 Millionen Franken in die Hand und wird im indischen Pune einen Produktionsstandort errichten.

Hierfür wurde auch die «Feintool System Part India Pvt Ltd» gegründet, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Produktionsstart in Pune sei voraussichtlich im Sommer 2025. Mit dieser Expansion will die Industriegruppe ihre Position als Zulieferer in der asiatischen Automobilproduktion festigen.

Feintool hat bereits vier Produktionsstätten in Asien – je zwei in Japan und China. In der ersten Phase ab 2025 sollen in Indien dann hauptsächlich Sitzversteller für verschiedene Automobilproduzenten hergestellt werden. Der Standort ermögliche zukünftig lokal dann auch neue Anwendungen in den Bereichen der batterie- und wasserstoffangetriebenen Mobilität, der Industrie sowie den erneuerbaren Energien, so Feintool. (awp/mc/ps)