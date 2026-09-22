Felix Haldner neu im Verwaltungsrat von Tenity

Zürich – Tenity, die globale Fintech-Venture-Capital- und Value-Creation-Plattform, hat Felix Haldner in den Verwaltungsrat gewählt. Er bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in Private Markets, Finanzdienstleistungen und Branchen-Governance mit.

Felix Haldner war Partner und Mitglied der Geschäftsleitung bei Partners Group, wo er die Abteilung Investment Structures leitete und für die Strukturierung von Private-Markets-Kundenprogrammen sowie für den Kauf und Verkauf von Investments verantwortlich war. Vor seinem Wechsel zu Partners Group im Jahr 2001 war er Partner bei PwC und beriet internationale Vermögensverwalter und Versicherungen zu M&A und zur strategischen Steuerplanung. Er hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität St. Gallen und ist Verwaltungsrat eines börsenkotierten sowie mehrerer privater Unternehmen.

Über seine Investmentkarriere hinaus prägt er die Politik des Schweizer Finanzplatzes mit. Als Präsident der Asset Management Association Switzerland (AMAS) setzte er sich für den Marktzutritt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes ein.

«Die Finanzbranche steht an einem faszinierenden Wendepunkt. KI und Digital Assets verändern die globalen Märkte jetzt, nicht in ferner Zukunft, und am schnellsten bewegen sich jene Institutionen, die frühe Innovation mit etablierten Playern verbinden können. Tenity hat eine aussergewöhnliche, schnell agierende Plattform aufgebaut, die genau diese Brücke schlägt. Ich freue mich, im Verwaltungsrat mitzuwirken und meine Erfahrung aus Private Markets und Governance einzubringen, um dieses einzigartige Modell in einer entscheidenden Wachstumsphase zu skalieren», sagt Felix Haldner.

«Wir freuen uns sehr über die Wahl von Felix Haldner. Während Tenity den Fokus auf die Konvergenz von Fintech, KI und Digital Assets schärft, sind seine institutionelle Expertise und sein Track Record in Private Markets von grossem Wert. Er verbindet institutionelle Glaubwürdigkeit mit strategischer Weitsicht, genau das, was unser globales Wachstum verankert und unsere Technologieagenda skalierbar macht», sagt Andreas Iten, Co-Founder und CEO von Tenity.

Die Wahl fällt in eine Phase, in der Tenity seinen Vorstoss in KI und Digital Assets verstärkt. Haldners Erfahrung in der Strukturierung von Private Markets, in der Beratung institutioneller Kunden und in der Branchen-Governance unterstützt diese Agenda unmittelbar. Tenity investiert in Ventures in der Frühphase und führt Corporate-Innovation-Programme für führende Finanzinstitute durch, an sechs Standorten in Zürich, Madrid, Singapur, London, Istanbul und Hongkong. (Tenity/mc/hfu)