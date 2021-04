Felix Jenny wird neuer CEO von Howden Schweiz

London – Howden, ein internationales, unabhängiges Beratungsunternehmen für Brokerage lanciert in der Schweiz sein Retail-Geschäft und ernennt Felix Jenny zum Geschäftsführer. Howden Schweiz kommt dabei im Europageschäft eine zentrale Rolle zu. Jenny, ein versierter Spezialist im Schweizer Versicherungsmarkt wird die in der Schweiz ansässigen multinationalen Kunden und Schweizer Unternehmen mit lokalem Markt- und Expertenwissen beraten und unterstützen.

Felix Jenny übernimmt seine neue Aufgaben bei Howden durch den Wechsel von Aon Schweiz, wo er seit 2013 die Funktion des CEO, Risk Solutions, für die Schweiz und Österreich innehatte. Jenny ist noch bis Ende September vertraglich gebunden.

Howden ist nicht unbekannt in der Schweiz: 2020 wurde der in Genf ansässige Risk Management und Kreditversicherungen Spezialist IRIA übernommen und ist heute Teil von Howden Speciality.

José Manuel González, CEO, Howden Broking, sagt: “Ich freue mich sehr, Felix in unserem Unternehmen begrüssen zu dürfen. Er wird unsere Expansion im wichtigen Schweizer Markt leiten. Felix bringt eine umfassende Erfahrung und guten Ruf in der Betreuung von Firmenkunden mit. Gleichzeitig hat er seit vielen Jahren bewiesen, dass er eine Wachstumsstrategie nachhaltig entwickeln und umsetzen kann. Wir können uns glücklich schätzen, mit Felix einen gleichgesinnten Unternehmergeist für uns gewonnen zu haben.”

Felix Jenny: “Ich freue mich sehr, dass ich Howden in der Schweiz aufbauen und zu einem bedeutenden Beratungsunternehmen entwickeln darf. Howden hat mich mit ihrer ‘People First’ Kultur, mit der starken Einbindung der Mitarbeiter*innen und deren unternehmerischem Engagement stark begeistert. Ebenso überzeugt mich der Ansatz des globalen Dienstleistungsangebots für die lokalen Märkte. Ich freue mich darauf, die weltweite Expertise, den Dienstleistungs- und Serviceansatz und die Digital-, Daten- und Analysefähigkeiten von Howden in den Schweizer Markt zu bringen. “ (Howden Broking/mc/ps)

Über Howden Broking

Howden Broking ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Versicherungs-Brokerage, Risiko- und Vorsorgeberatung, mit Hauptsitz in London und umfasst eigene Unternehmen in Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten.

Gegründet im Jahr 1994, beschäftigt Howden heute über 6500 Mitarbeiter*innen weltweit. Gemeinsam mit Netzwerkpartnern, die auf spezialitätsorientiertes Angebot ausgerichtet sind, ist Howden in mehr als 90 Ländern tätig.

Für weitere Informationen: www.howdengroup.com