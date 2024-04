Fenaco ernennt Michael Feitknecht zum neuen Chef

Bern – Die Agrargenossenschaft Fenaco hat Michael Feitknecht zum neuen Chef ernannt. Er übernimmt damit im kommenden Jahr von Martin Keller, der vor einem Monat seinen Rücktritt nach mehr als 13 Jahren an der Spitze angekündigt hatte.

Per 1. Juli 2025 wird Feitknecht die operative Leitung der Genossenschaft und auch der Division Unternehmensentwicklung übernehmen. Feitknecht ist Jahrgang 1983 und seit 2018 bei der Genossenschaft tätig. Zuletzt leitete er das Departement Pflanzenbau. Bevor er zur Fenaco stiess, war er während zehn Jahren bei Syngenta in verschiedenen Führungspositionen in der Schweiz, Spanien sowie Süd- und Mittelamerika tätig.

Die Übergabe von Keller auf Feitknecht soll gestaffelt erfolgen. Ab dem 1. Januar 2025 werde Feitknecht zunächst die Leitung des Departements Kommunikation/Entwicklung/Personal übernehmen.

Jürg Friedli übernimmt Departement Pflanzenbau

Die Nachfolge von Feitknecht wurde schon geregelt. Jürg Friedli wird ab Anfang 2025 die Verantwortung des Departements Pflanzenbau übernehmen und auch in die erweiterte Geschäftsleitung aufrücken. Er blickt auf eine langjährige Karriere bei der Fenaco zurück.

Markus Hämmerli folgt auf Heinz Mollet an der Spitze der Division Agrar

Ferner hat Fenaco auch die Nachfolge an der Spitze der Division Agrar eingeleitet. Hier soll ab dem 1. Januar 2026 Markus Hämmerli die Geschäfte von Heinz Mollet übernehmen. Mollet gehe nach mehr als 40 Jahren auf eigenen Wunsch in den vorzeitigen Ruhestand.

Hämmerli stiess 2010 zur Genossenschaft. Seit 2022 führte er das neue Department Frische/Lebensmittelsicherheit. Ab dem 1. Juli 2025 werde er in die Division Agrar wechseln, um sich einzuarbeiten. Hämmerlis Nachfolge werde erst zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.Neubesetzung des CEO-Postens eine auswärtige Person gesucht wird. (awp/hzb/pg)

