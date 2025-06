Festpreis für F-35-Kampfjets zwischen Schweiz und USA umstritten

Bern – Wieviel die Schweiz für die neuen F-35-Kampfjets bezahlen muss, ist umstritten. Der Bundesrat geht nach wie vor von einem Fixpreis von rund sechs Milliarden Franken aus. Doch die USA sprechen von einem Missverständnis.

Für die Beschaffung des Kampfflugzeugs F-35A habe die Schweiz mit den USA vertraglich einen Festpreis vereinbart, schrieb der Bundesrat am Mittwoch. Gutachten verschiedener Anwaltskanzleien und auch die US-Botschaft in Bern hätten dies öffentlich bestätigt.

Hingegen habe das für F-35-Projekte in den USA zuständige Joint Program Office (JPO) im August 2024 angedeutet, dass es zu höheren Kosten kommen könnte, so der Bundesrat. Im Februar habe die US-amerikanische Behörde Defense Security Cooperation Agency (DSCA) schriftlich informiert, dass es sich aus ihrer Sicht beim Festpreis um ein Missverständnis handle.

USA nannten Betrag

Die damalige Verteidigungsministerin Viola Amherd habe den Bundesrat im März darüber informiert. Zahlen wurden damals aber nicht genannt. Mitte Juni hätten die USA gegenüber dem Verteidigungsdepartement (VBS) diese Sicht bestätigt und erstmals eine Zahl genannt. Der Bundesrat gab in seiner Mitteilung aber keinen Betrag bekannt.

Aus Sicht der DSCA muss die Schweiz Mehrkosten übernehmen. Sie begründet dies mit der hohen Inflation in den letzten Jahren in den USA und den stark gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen im Nachgang der Covid-Pandemie.

Bundesrat hält an Kauf fest

Der Bundesrat hält an der Gültigkeit des Festpreises fest, und er will die 36 F-35-Kampfjets nach wie vor kaufen. Bei einem Verzicht auf die Flugzeuge könnte die Schweiz ab 2032 ihren Luftraum nicht mehr sichern und auch die Sicherheit ihrer Bevölkerung nicht mehr garantieren, macht er dazu geltend.

Die Schweiz beschafft die Flugzeuge via das Foreign Military Sales-Programm der USA. Da dieses eine rechtliche Streitbeilegung ausschliesst, ist laut Bundesrat eine diplomatische Lösung gefordert.

Entsprechend will er die diplomatischen Gespräche mit den USA fortsetzen. Dem VBS erteilte er den Auftrag, einen konkreten Umsetzungsvorschlag im Umgang mit dem Festpreis vorzulegen. (awp/mc/pg)