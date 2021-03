Flowcube startet 20-jähriges Jubiläumsjahr mit drei neuen Mandaten

Zürich – Die PR-Agentur Flowcube Communications feiert ihr 20-jähriges Jubiläum und startet erfolgreich dank des Gewinns von drei neuen Kundenmandaten ins Jahr 2021.

Bei einer mehrstufigen Pitch-Präsentation setzte sich die Agentur gegen weitere Mitbewerber durch und ist seit Anfang Februar im Bereich Digital Marketing und Public Relations für drei Neubauprojekte der CSL Immobilien AG zuständig.

Auch die Schweizer Niederlassung der Motorradmarke Ducati setzt neu auf Flowcube. Das Mandat beinhaltet die Kommunikationsberatung sowie Media Relations in der Schweiz mit Schwerpunkt auf Brand PR und Product PR.

PanoramaKnife begann 2012 als Idee, das Panorama einer Bergkette auf der Klinge eines Brotmessers abzubilden. Inzwischen bietet PanoramaKnife über 120 verschiedene Berg- und Städtepanoramen auf unterschiedlichen Messern an. Flowcube übernimmt die Führung der Pressestelle und die Media Relations-Aktivitäten.

„Ich freue mich mit dem ganzen Team, das 20-jährige Jubiläum von Flowcube mit drei neuen Kundenmandaten einzuläuten. Wir haben in den letzten Jahren unsere Kompetenzen im Bereich Digital Marketing und Social Media stark ausgebaut. Das war ein wichtiger strategischer Schritt für die Agentur. Wir merken, dass Kunden die Kombination und den daraus resultierenden Mehrwert von Brand PR, Corporate Communications und Digital Marketing aus einer Hand sehr schätzen. Bestes Beispiel dafür ist der Mandatsgewinn bei CSL Immobilien, wo wir uns gegen reine Digital Marketing Agenturen als PR-Agentur interdisziplinär durchgesetzt haben“, so Alfredo Schilirò, CEO und Inhaber der Flowcube Communications AG.

Die PR-Agentur Flowcube mit Sitz in Zürich hat seit ihrer Gründung 2001 über 80 nationale und internationale Unternehmen in der Kommunikation unterstützt. Sie bietet einen umfassenden Full-Service in den Bereichen Strategie-Beratung, Corporate Communications, Brand- und Product PR sowie Digital Marketing und deckt verschiedenen Branchen ab – u.a. Detailhandel, Lifestyle, Mode, Schmuck, Design, Tourismus, Immobilien, Bildung und Medizinaltechnik. (Flowcube/mc/ps)

