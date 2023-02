Führungswechsel bei der MOVU AG

Zürich – Jonathan Landau übernimmt ab dem 1. März 2023 als CEO die Leitung von MOVU. Er tritt damit die Nachfolge von Simone Kühn an, die das Unternehmen nach über sieben Jahre verlässt.

Jonathan Landau wechselt von der Neuen Zürcher Zeitung, wo er für das digitale Produktportfolio des Medienhauses zuständig war, als neuer CEO zu MOVU. Zuvor hatte er in diversen Branchen Führungsrollen im Digitalgeschäft inne, unter anderem bei der Adecco Group und bei Tutti.ch, wo er von 2011 bis 2018 COO war.

«Ich freue mich sehr darauf, die Strategie von MOVU gemeinsam mit dem starken Team weiterzuentwickeln und unser Wachstum als führende Plattform im Schweizer Umzugsmarkt voranzutreiben. Ich bedanke mich beim Verwaltungsrat für das mir ausgesprochene Vertrauen», sagt Jonathan Landau.

Landau tritt die Nachfolge von Simone Kühn an. Sie arbeitete seit 2015 bei MOVU, seit

2020 in der Rolle als CEO. «Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern, meinem Management-Team und dem Verwaltungsrat für die gute

Zusammenarbeit und Unterstützung und wünsche Jonathan viel Erfolg in seiner neuen Rolle. Ich freue mich nun auf ein längeres Sabbatical, um danach mit frischem Tatendrang eine neue Herausforderung anzupacken», sagt Simone Kühn.

«Simone hat MOVU in den letzten Jahren erfolgreich durch die Covid-Pandemie geführt.

Ich bedanke mich bei ihr für ihre grossartige Arbeit. Mit Jonathan gewinnen wir eine Führungsperson mit grosser Erfahrung in der Digitalbranche. Er hat bereits mehrere digitale Plattformen aufgebaut und zum Erfolg geführt. Damit bringt er das nötige Rüstzeug mit, um MOVU erfolgreich in die nächste Phase zu führen», kommentiert Urs Bienz, CFO von Baloise in der Schweiz und Verwaltungsratspräsident der MOVU AG. (MOVU/mc/ps)

