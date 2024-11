Führungswechsel bei Dun & Bradstreet: Marianne Bregenzer folgt auf Macario Juan

Zürich – Dun & Bradstreet (D&B) hat Marianne Bregenzer am 1. November 2024 zum neuen Country Leader für die Schweiz und Österreich ernannt. Sie folgt auf Macario Juan, der nach 37 Jahren im Unternehmen in die Frühpensionierung geht. In ihrer neuen Funktion wird Bregenzer datengetriebene Entscheidungsprozesse und Datenmanagement weiterentwickeln und die strategische Partner- und Kundenbetreuung ausbauen.

Bregenzer bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Technologiebranche mit. Vor ihrem Wechsel zu Dun & Bradstreet war sie als Country General Managerin bei Nexi Schweiz tätig, wo sie die Verantwortung für die Geschäftsstrategie und deren Umsetzung sowie die Stärkung der Marktpositionen des Unternehmens inne hatte. Davor arbeitete sie acht Jahre bei SIX Payment Services (heute Worldline) in verschiedenen Führungspositionen und gestaltete die strategische Entwicklung des Unternehmens massgeblich mit. Bregenzer verfügt über einen Abschluss in Business Administration mit Schwerpunkt Strategisches Management von der Hochschule für Wirtschaft in Zürich. (mc/pg)

