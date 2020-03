Future.preneurship bringt Startups & innovative Firmen mit talentierten Studierenden zusammen

Zürich – Die Firmen bekommen Zugang zu einem vorselektierten und sehr diversen Talent Pool. Die Teilnehmer können sich über eine exklusive Matching Plattform und ein effizientes Speed-Dating Format austauschen.

Den neu gefundenen Praktikanten wird durch das Future.preneur Training berufsbegleitend einen einzigartige Einblick in Unternehmertum & Innovation gegeben, so dass in einem kurzem Zeitraum eine zukunftsorientierte Angehensweise und ein Netzwerk im Innovations-Ökosystem aufgebaut werden kann.

Echte Talente statt digitale Lebensläufe

So sparen die Unternehmen Zeit und erreichen neue Talente auf effiziente Weise. Statt sich durch hunderte von CV’s zu arbeiten, bekommen sie Zugang zu einem vielfältigen, zuvor sorgfältig ausgewählten und vorbereiteten Kandidatenpool mit über 100 hochbegabten Studenten von zahlreichen Partneruniversitäten. Vor allem steht in diesem Prozess nicht ein anonymes CV, sondern der reale Mensch im Mittelpunkt.

