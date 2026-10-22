Galderma hebt Guidance für 2026 erneut an

Zug – Galderma ist im dritten Quartal über alle Sparten und Regionen hinweg dynamisch gewachsen. Angesichts der anhaltend starken Geschäftsentwicklung erhöht die Hautpflege-Spezialistin ihre Jahresprognose zum zweiten Mal.

Mit dem anhaltenden Wachstum im dritten Quartal ergab sich für die ersten neun Monate ein Umsatzplus von 27,5 Prozent auf 4,77 Milliarden US-Dollar, wie Galderma am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag der Anstieg bei 25,1 Prozent. Damit hat das Unternehmen die eigenen Wachstumsziele und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Gewinnzahlen legt Galderma zu den ungeraden Quartalen nicht vor.

Wachstum auf allen Ebenen

Das Umsatzplus in den ersten drei Quartalen sei vor allem auf höhere Verkaufsvolumina aber auch den Mix an Produkten zurückzuführen. Galderma verkauft sowohl «injizierbare Ästhetik» wie etwa Faltenspritzen als auch die hierzulande bekannte Sonnencreme Daylong.

Mit Blick auf die einzelnen Geschäftsbereiche kletterten die Umsätze im Segment Injectable Aesthetics um 13,2 Prozent auf 2,17 Milliarden US-Dollar. Hier entwickelten sich die Neuromodulatoren deutlich dynamischer als die Filler und Biostimulatoren.

Auch die Dermatologische Hautpflege wuchs kräftig um 16,2 Prozent auf 1,24 Milliarden. Die Kernmarken Cetaphil und Alastin entwickelten sich weiterhin dynamisch, heisst es in der Mitteilung. Der E-Commerce bleibe weltweit der am schnellsten wachsende Vertriebskanal für diesen Bereich.

Am dynamischsten aber entwickelte sich die Sparte Therapeutische Dermatologie mit einem Wachstum von 64,4 Prozent auf 1,35 Milliarden. Haupttreiber war erneut Nemluvio. Das Mittel wird zur Behandlung der beiden Hautkrankheiten atopische Dermatitis und Prurigo nodularis eingesetzt. In beiden Indikationen habe das Produkt Marktanteile gewonnen.

Ausblick erneut erhöht

Für 2026 peilt Galderma neu ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 22,5 bis 23,5 Prozent an. Erst im Sommer hatte das Unternehmen die Prognose auf 19 bis 21 Prozent erhöht. Die Kern-EBITDA-Marge soll zu konstanten Wechselkursen weiterhin rund 26 Prozent erreichen. Den unveränderten Margenausblick begründet Galderma mit anhaltenden Investitionen in das weitere Wachstum. (awp/mc/pg)