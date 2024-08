Galenica sieht sich nach erstem Semester auf Kurs zu Jahreszielen

Bern – Galenica ist in den ersten sechs Monaten weiter gewachsen. Für das Gesamtjahr sieht sich der Gesundheitskonzern nun auf gutem Weg, die eigenen Ziele zu erreichen. Dazu soll vor allem eine erwartete Belebung im zweiten Semester beitragen.

Den Umsatz beziffert Galenica in einem Communiqué am Dienstag auf 1,9 Milliarden Franken, ein Plus von 2,6 Prozent. Hierzu steuerte die Sparte Logistics & IT knapp 1,6 Milliarden bei (+3,0%). Der Geschäftsbereich Products & Care steigerte die Einnahmen auf 829 Millionen bzw. um 3,1 Prozent.

Während der Umsatz in den ersten vier Monaten noch um knapp 5 Prozent zugelegt hatte, wurde das Wachstum in den Monaten Mai und insbesondere Juni 2024 stark abgebremst, wie es in der Mitteilung weiter heisst. So habe das kühle und verregnete Wetter im Frühsommer zu einer tiefen Nachfrage nach saisonalen Produkten wie Sonnenschutzmitteln, Outdoor- und Allergieprodukten geführt.

Auf Gewinnebene fiel das Wachstum beim EBIT mit einem Plus von 9,9 Prozent auf 99,1 Millionen Franken etwas grösser aus. Unter dem Strich erzielte die Gruppe einen Reingewinn von 77,7 Millionen (+5,4%).

Für den weiteren Geschäftsverlauf bestätigt Galenica die bisherige Prognose: So erwartet die Gruppe für 2024 einen Umsatzanstieg zwischen 3 und 5 Prozent. Der Betriebsgewinn (EBIT adj.) soll 2024 mit 8 bis 11 Prozent etwas stärker wachsen. Und die Dividende soll erneut mindestens auf Vorjahresniveau liegen. (awp/mc/ps)