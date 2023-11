Georg Fischer schliesst Übernahmeofferte für Uponor ab

Schaffhausen – Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) schliesst das Übernahmeangebot für die finnische Uponor ab. Gemäss dem endgültigen Ergebnis der Offerte hält Georg Fischer wie angestrebt über 90 Prozent der Uponor-Aktien.

GF wurden im Rahmen des Angebotes 81,1 Prozent aller Aktien angedient, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zusammen mit den von GF bereits gehalten Anteilen komme man auf «ungefähr 92,5 Prozent».

Da die Mindestannahmebedingung und alle anderen Abschlussbedingungen erfüllt worden seien, werde der Bieter das Übernahmeangebot gemäss den Bedingungen des Übernahmeangebots abschliessen, heisst es.

GF-CEO Andreas Müller zeigt sich in der Mitteilung «erfreut, dass wir im Rahmen des Übernahmeangebots für die Uponor-Aktionäre einen über 90-prozentigen Anteil der Aktien an Uponor erreicht haben». Das Ziel, einen globalen Marktführer für nachhaltige Rohrleitungssysteme für Wasser und sonstige Medien zu schaffen, sei auf grossen Anklang gestossen.

Der Angebotspreis soll voraussichtlich am oder um den 13. November 2023 an jeden Aktionär von Uponor ausbezahlt werden. Um auch den verbleibenden Aktionären noch die Möglichkeit zur Annahme des Angebots zu geben, wird noch eine Nachfrist vom 7. bis zum 21. November gewährt. Den endgültigen Anteil an Uponor, den GF in der Folge halten wird, soll am oder um den 22. November bekanntgegeben werden.

Weiter bekräftig GF, dass alle Aktien von Uponor erworben und von der Nasdaq Helsinki dekotiert werden sollen. (awp/mc/ps)