Georg Fischer zieht in Brasilien Rekordauftrag an Land

Schaffhausen – Georg Fischer hat einen Auftrag im Wert von rund 100 Millionen Franken von Sabesp, dem führenden Wasser- und Abwasserunternehmen Brasiliens, erhalten. Der Industriekonzern liefert in den kommenden 24 Monaten Produkte und Lösungen zur Modernisierung der Wasserversorgungsnetze im Bundesstaat Sao Paulo.

Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, handelt es sich um den grössten Infrastrukturauftrag in der Geschichte von Georg Fischer. Mit dem Vertrag liefert der Spezialist für den Transport von Wasser Polyethylenrohre zur Erneuerung der Verteilnetze. Sabesp versorgt rund 28 Millionen Menschen in 375 Gemeinden. (awp/mc/pg)