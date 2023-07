Gesamterneuerungswahlen im SPV Zentralvorstand

Locarno – Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Plattenverbands SPV hat am 23. Juni 2023 in Locarno den Präsidenten des Vorstands, Konrad Imbach, wiedergewählt. Neu wur- den Patrik Lammer und Andreas Schneider in den Zentralvorstand gewählt, die übrigen Mitglieder wurden bestätigt.

Nachdem infolge der Amtszeitbeschränkung (max. 12 Jahre) die beiden Zentralvorstandsmitglieder Roger Allenbach (Technik) und Elisabeth Arm (Marketing & Kommunikation) nicht mehr zur Wiederwahl antreten durften, hat die Versammlung Patrick Lammer (Technik – Lammer Keramik GmbH, Birsfelden) und Andreas Schneider (Marketing & Kommunikation – F+W Communications GmbH, Bern) neu gewählt. Sie wurden zusammen mit den bisherigen ZV-Mitgliedern Stephan Saxer (Sektionen), Marco Digirolamo (Bildung), Carlo Bazzi (Finanzen) und Michael Zaugg (Handel) für die Periode 2023 – 2026 bestätigt. Auf Vorschlag des Vize-Präsidenten, Stephan Saxer, wurde Konrad Imbach als Zentralpräsident für eine weitere Periode wiedergewählt. (SPV/mc/hfu)

Schweizerischer Plattenverband SPV