Gewerkschaft Syna feuert ihre Geschäftsleitung fristlos

Zürich – Der Vorstand der Gewerkschaft Syna hat die Geschäftsleitung vor einer Woche per sofort entlassen. Damit ist die zweitgrösste Gewerkschaft der Schweiz ohne Führung.

Präsident Arno Kerst hatte an der nächsten Delegiertenversammlung im Oktober ohnehin nicht mehr zur Neuwahl antreten wollen. Per sofort entliess der Vorstand am 8. Juli neben dem langjährigen Präsidenten auch Mandy Zeckra und Claudia Stöckli, wie Syna-Mediensprecherin Flurina Hoffmann am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Meldung der Zeitungen von CH Media bestätigte.

Zeckra war Rechtschefin, Stöckli Vertragschefin. Marketingchef Carlo Mathieu war schon früher von Bord gegangen. Zu den Gründen konnte Flurina Hoffmann am Freitag nichts sagen. Sie sicherte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA im Verlauf des Tages nähere Angaben zu. (awp/mc/ps)

Syna