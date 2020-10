Gianni Valeri Country Manager Schweiz der ManpowerGroup

Zürich – Die ManpowerGroup hat Gianni Valeri zum Country Manager Schweiz ernannt. Valeri übernimmt ab sofort die Führung aller Marken und Dienstleistungen der ManpowerGroup in der Schweiz: Manpower, Experis und Talent Solutions.

Gianni Valeri ist seit März 2018 bei Manpower Schweiz tätig, wo er zunächst den Bereich Medical & Life Sciences aufbaute und erfolgreich im Markt etablierte. Im Oktober 2019 übernahm er als Managing Director Manpower Schweiz die Verantwortung, das traditionelle Schweizer Familienunternehmen in eine Länderorganisation der börsenkotierten Gruppe zu integrieren und zum nationalen Marktführer zu entwickeln. Per 15. Oktober 2020 wurde Gianni Valeri nun zum Country Manager von ManpowerGroup Schweiz ernannt. In dieser Funktion ist er für die Schweiz als eines der wichtigsten Länder der ManpowerGroup für den Ausbau und die Weiterentwicklung der drei Marken des Konzerns verantwortlich: Manpower, Experis und Talent Solutions.

Valeri startete seine professionelle Karriere in einem führenden Personalvermittlungsunternehmen und war über 20 Jahre lang in diversen internationalen Führungspositionen tätig. Anschliessend baute er seine Digitalkompetenz als Geschäftsführer des ersten Online-Marktplatzes für flexibles Arbeiten in der Schweiz aus. Gianni Valeri, der einen International Executive MBA mit Fachrichtung General Management an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) absolviert hat, spricht fliessend Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Er ist 51 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. (mc/pg)

