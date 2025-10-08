Givaudan baut Produktionsanlage in den USA

Vernier – Givaudan investiert 215 Millionen US-Dollar in den Bau einer neuen, hochmodernen Flüssigproduktionsanlage in Readig im US-amerikanischen Bundesstaat Ohio. Der Aromen- und Riechstoffhersteller will so die Präsenz in Nordamerika ausbauen.

Die neue Anlage wird den Plänen zufolge auf einer Fläche von 24’000 Quadratmetern entstehen und schafft Platz für 300 neue Jobs, wie Givaudan am Mittwoch bekanntgab. Das Gesamtareal umfasst den Angaben zufolge mehr als 100’000 Quadratmeter und bietet damit Raum für künftige Erweiterungen.

«Die neue Anlage ist unsere grösste Investition in den USA seit vielen Jahren und unterstreicht die Bedeutung des Marktes für Givaudan und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie», sagte CEO Gilles Andrier in der Mitteilung. Die Fertigstellung der neuen Produktion ist in 18 Monaten geplant, erste Teilbetriebe sollen bereits 2027 starten. (awp/mc/ps)