Givaudan trotz Corona mit starkem Wachstum im ersten Quartal

Vernier – Givaudan ist trotz Corona-Krise dynamisch ins laufende Jahr gestartet. Etwas Federn lassen musste einzig die Luxusparfümerie. An den mittelfristigen Zielen und der Dividendenpraxis hält das Genfer Unternehmen derweil fest.

Konkret legte der Gruppenumsatz um 6,1 Prozent auf 1,62 Milliarden Franken zu. Auf vergleichbarer Basis waren es 5,4 Prozent, wie Givaudan am Mittwoch mitteilte. Zum Vergleich: im vierten Quartal 2019 lag das organische Wachstum bei 4,0 Prozent, im Gesamtjahr 2019 bei 5,8 Prozent. Die Erwartungen der Analysten wurden damit klar übertroffen: Die Prognose gemäss AWP-Konsens lag lediglich bei 3,5 Prozent.

Vor dem Hintergrund der globalen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie spricht Givaudan denn auch von einer „guten Geschäftsdynamik“ zum Jahresauftakt. So seien der Geschäftsbetrieb und die globale Lieferkette mit nur minimalen Störungen aufrechterhalten worden, heisst es im Communiqué.

Luxusparfümerie von Krise betroffen

Das Wachstum sei in den meisten Produktsegmenten und Regionen erfreulich ausgefallen. Stark seien die Zahlen insbesondere in den Bereichen Haushalts- und Körperpflege in der Riechstoff-Sparte, aber auch bei den verpackten Lebensmitteln, kulinarischen Aromen, Snacks und Nutrazeutika in der Aromen-Sparte.

Nicht ungeschoren davon kam dagegen die Luxusparfümerie. Zwar sei der Geschäftsbereich stark ins Jahr gestartete. Im März sei es dann aber zu einem starken Rückgang gekommen, da die Givaudan-Kunden aufgrund der Corona-Krise eine mangelnde Aktivität in Detailhandelsgeschäften und im Reise-Detailhandel festgestellt hätten, heisst es in der Mitteilung.

In der Riechstoff-Division insgesamt lag das Wachstum dennoch bei 9,9 Prozent auf 745 Millionen Franken. Und auf vergleichbarer Basis legte die Sparte um 6,3 Prozent zu. In der Luxusparfümerie sank das vergleichbare Wachstum allerdings auf 1,9 nach 10,3 Prozent im Jahr 2019.

Die grössere Aromen-Division wuchs derweil um 3,1 Prozent auf 874 Millionen. Auf vergleichbarer Basis lag hier das Wachstum bei 4,6 Prozent.

Mittelfristziele und Dividendenpraxis bestätigt

Der weitere Ausblick auf das laufende Jahr fällt unverändert aus: Die Ambition des Unternehmens für 2020 bestehe darin, „durch profitables, verantwortungsbewusstes Wachstum weiteren Mehrwert zu schaffen“, bekräftigte der Branchenprimus seine bisherigen Bestrebungen.

So wurden denn auch die mittelfristigen Finanzziele bestätigt. Diese sehen ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent vor, während die Free-Cashflow-Rendite gemessen an den Verkäufen in der Bandbreite von 12 bis 17 Prozent liegen soll.

Beide Ziele versteht Givaudan als Durchschnitt über den Fünfjahreszeitraum seines Strategiezyklus, der in diesem Jahr endet. Entsprechend sollen am Investoren-Tag im August neue Mittelfristziele bekanntgegeben werden.

Gleichzeitig hält das Unternehmen „im Rahmen der Zielsetzung“ an seiner Dividendenpraxis fest. Bisher hat Givaudan seit dem Börsengang 2000 jedes Jahr die Dividende erhöht. (awp/mc/pg)