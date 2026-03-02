Guillaume Leopold neuer Consulting Leader (Non Financial Services) bei EY Schweiz

Zürich – Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY Schweiz hat Guillaume Leopold mit Wirkung zum 1. März 2026 zum neuen Consulting Leader (Non Financial Services) ernannt wurde. Er folgt auf Urs Indermühle, der im November 2025 zum Consumer and Health Industry Leader bei EY Europe West ernannt wurde.

Guillaume Leopold habe seit seinem Eintritt bei EY im Jahr 2018 massgeblich dazu beigetragen, die Supply Chain & Operations-Kompetenzen auszubauen, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu stärken und Kundinnen und Kunden durch transformative Herausforderungen in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld zu begleiten, schreibt EY Schweiz in einer Medienmitteilung.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten internationaler Erfahrung – darunter auch in verschiedenen Führungsfunktionen in global tätigen Unternehmen – bringe er eine einzigartige Kombination aus strategischer Weitsicht, operativer Exzellenz und tiefem Branchenverständnis in Bereichen wie Konsumgüter, Life Sciences, Supply Chain, Produktion und Procurement mit. (pd/mc/pg)