HBM Healthcare erhält 39 Millionen aus ImmunoGen-Übernahme

Zug – Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments kann im Rahmen der Übernahme ihres Portfoliounternehmens ImmunoGen durch den US-Pharmakonzern AbbVie einen Betrag von 39,3 Millionen Dollar erlösen. Die Zuger Gesellschaft hatte seit Mai 2023 17,5 Millionen Dollar in ImmunoGen investiert und hält insgesamt 1,26 Millionen Aktien des Unternehmens, wie sie in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Die Investition sei mittels Teilnahme an einer Kapitalerhöhung und weiteren Käufen am Markt auf Grundlage einer positiven Phase-3-Studie erfolgt. Diese untersuchte die Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments Elahere bei Patientinnen mit einer bestimmten Form von Eierstockkrebs. AbbVie übernimmt nun ImmunoGen für insgesamt 10,1 Milliarden Dollar in bar, wobei der Übernahmepreis einem Aufschlag von rund 95 Prozent zum Tagesschlusskurs vom Mittwoch entspreche, so HBM Healthcare.

Die Übernahme von ImmunoGen folge auf die für HBM Healthcare ertragsmässig kleineren Übernahmen von Prometheus durch Merck und von Chinook durch Novartis im laufenden Jahr. Dies bestätige die Attraktivität des Segments der kleinen und mittleren Biotechnologie-Unternehmen mit überzeugenden klinischen Daten, schreibt die Beteiligungsgesellschaft. (awp/mc/pg)