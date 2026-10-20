HELP.CH macht über 850’000 Schweizer Firmenporträts mit ChatGPT analysierbar

Zürich – Vom klassischen Firmenverzeichnis zur KI-gestützten Unternehmensrecherche: Die Schweizer Informationsplattform HELP.CH ermöglicht neu den direkten Einstieg in eine individuelle ChatGPT-Analyse. Nutzer können öffentlich verfügbare Firmeninformationen untersuchen, Informationslücken erkennen und die Ergebnisse im Dialog vertiefen.

Was weiss ChatGPT über ein Schweizer Unternehmen? Kann die künstliche Intelligenz dessen Geschäftstätigkeit, Dienstleistungen und Kompetenzen richtig einordnen? Und welche Informationen fehlen, damit ein Unternehmen bei passenden Suchanfragen als möglicher Anbieter berücksichtigt werden kann?

Die Schweizer Informationsplattform HELP.CH hat ihr Firmenverzeichnis mit über 850’000 Unternehmensporträts um eine neue KI-Check-Funktion erweitert. Nutzer können damit direkt aus einem bestehenden Firmenporträt heraus eine individuelle Unternehmensanalyse mit ChatGPT starten. Die Funktion verbindet die klassische Firmensuche mit neuen Möglichkeiten der KI-gestützten Recherche.

Vom Nachschlagen zum Analysieren

Bisher dienen Firmenverzeichnisse vor allem dazu, Unternehmen zu finden und Informationen wie Adressen, Branchen, Rechtsformen oder Handelsregistereinträge abzurufen. Mit dem zunehmenden Einsatz generativer KI entstehen neue Möglichkeiten, diese Informationen auszuwerten und in einen grösseren Zusammenhang zu stellen.

HELP.CH erweitert deshalb die bestehenden Firmenporträts um einen direkten Zugang zur KI-Analyse. Der Ablauf ist einfach: Nutzer öffnen ein Unternehmen auf HELP.CH und wählen die neue Funktion «KI-Check». Über eine Informationsseite gelangen sie zu ChatGPT, wo eine vorbereitete Analyseanfrage für das ausgewählte Unternehmen gestartet wird.

ChatGPT erstellt daraufhin eine individuelle Einschätzung auf Grundlage der im jeweiligen Analysevorgang verfügbaren Informationen. Die Antworten lassen sich direkt hinterfragen, durch zusätzliche Fragen vertiefen und anhand angegebener Quellen überprüfen.

Welche Informationen benötigt KI, um Unternehmen richtig einzuordnen?

Ein Unternehmen kann in Suchmaschinen und Firmenverzeichnissen auffindbar sein, ohne dass seine Leistungen und besonderen Kompetenzen ausreichend beschrieben sind. Für KI-gestützte Recherchen ist deshalb nicht allein entscheidend, ob ein Firmenname im Internet erscheint. Ebenso wichtig ist, ob die verfügbaren Informationen verständlich, aktuell und eindeutig zugeordnet werden können.

Der neue KI-Check setzt bei diesen Fragen an. Die Analyse kann beispielsweise aufzeigen, ob die Geschäftstätigkeit nachvollziehbar dargestellt wird, welche Dienstleistungen öffentlich erkennbar sind und ob wesentliche Unternehmensinformationen fehlen. Dabei ist zwischen der Auffindbarkeit eines Unternehmens und einer begründeten Empfehlung bei einer konkreten Kundenanfrage zu unterscheiden.

Die Auswertung ist eine individuelle KI-Einschätzung und keine garantierte Messung der tatsächlichen Sichtbarkeit oder Empfehlungshäufigkeit in ChatGPT oder anderen KI-Systemen.

Über 850’000 bestehende Firmenporträts als Ausgangspunkt

Anders als bei vielen eigenständigen KI-Analysewerkzeugen beginnt die Recherche auf HELP.CH direkt bei einem bereits vorhandenen Unternehmensporträt. Nutzer müssen nicht zuerst Unternehmensangaben zusammensuchen oder eine eigene Analyseanfrage formulieren.

Das Schweizer Firmenverzeichnis stellt je nach Unternehmen Handelsregisterinformationen, Branchenzuordnungen, Standorte, Unternehmensbeschreibungen und weitere öffentlich verfügbare Angaben bereit. Die Informationen stammen aus unterschiedlichen Quellen und werden im HELP.CH-Netzwerk strukturiert zusammengeführt.

Die KI-Analyse ergänzt dieses Informationsangebot um eine neue Nutzungsmöglichkeit: Aus der klassischen Abfrage von Firmendaten wird ein Einstieg in eine interaktive Unternehmensrecherche. HELP.CH setzt dabei nicht auf einen pauschalen KI-Punktwert. Die eigentliche Analyse findet in ChatGPT statt. Nutzer können die Ergebnisse selbst beurteilen und weiterführende Fragen stellen.

Neue Rolle für digitale Firmenverzeichnisse

Mit der KI-gestützten Recherche verändert sich auch die Rolle bestehender Unternehmensverzeichnisse. Neben der Bereitstellung von Firmendaten gewinnen deren Struktur, Verständlichkeit und Nutzbarkeit für digitale Assistenzsysteme an Bedeutung.

HELP.CH verbindet mit der neuen Funktion sein seit 1996 aufgebautes Informationsangebot mit einer zusätzlichen Rechercheform. Der KI-Check richtet sich an Unternehmen, Geschäftspartner, Kunden und weitere Interessierte, die öffentlich verfügbare Firmeninformationen über die klassische Suche hinaus analysieren möchten. (HELP.CH/mc/hfu)

KI-Check und Firmenverzeichnis:

www.help.ch/firma/