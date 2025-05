Holcim baut für 400 Mio Euro neue Zementfabrik in Griechenland

Milaki – Holcim baut eine neue Zementfabrik in Griechenland für rund 400 Millionen Euro. Die Anlage soll ab 2029 jährlich 2 Millionen Tonnen nahezu emissionsfreien Zement produzieren, wie der Schweizer Konzern am Freitag mitteilte.

Der Bau der Fabrik im Ort Milaki auf der Insel Evia (Euboia) werde mit 125 Millionen Euro aus dem EU-Innovationsfonds unterstützt, erklärte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bei der Zeremonie zum Spatenstich. Damit habe Holcim mittlerweile für sieben Projekte zur CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung Fördergelder von der EU im Rahmen des Europas Clean Industrial Deal erhalten, sagte Konzernchef Miljan Gutovic.

Holcim arbeitet bei diesem Projekt zur CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung wie bereits bei einem Zementwerk in Belgien erneut mit dem französischen Industriegasespezialisten Air Liquide zusammen. Insgesamt will der zweitgrösste Baustoffkonzern der Welt bis 2030 jährlich über 8 Millionen Tonnen nahezu CO2-freien Zement in ganz Europa anbieten. (awp/mc/pg)