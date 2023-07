Hotel Conti: Turnaround nach der Übernahme durch die DHG Immobiliengruppe

Dietikon – Seit dem Kauf des Hotel Conti durch die Zürcher Bau- und Immobiliengruppe DHG hat die Liegenschaft dank professionellem Management, intelligenten digitalen Lösungen und einem Fokus auf die Kundenbedürfnisse einen beeindruckenden Turnaround hingelegt. Mit diesem Erfolgskonzept plant das Unternehmen weiter zu wachsen.

Noch im Frühjahr 2022 war es nicht gut bestellt um das durch Missmanagement und der Corona-Pandemie in Schieflage geratene Traditionshotel Conti in Dietikon. Zur Rettung eilte die DHG Holding AG, die mit der Akquisition erstmals im Hotelgeschäft Fuss fasste und dem Haus neues Leben einhauchte. “Wir sind ein Unternehmen, das mit kalkulierbarem Risiko Chancen ergreift, wenn sie sich uns bieten. Beim Hotel Conti haben wir ein brachliegendes Potential entdeckt und mit dem Kauf nicht lange gezögert”, blickt DHG Firmengründer und Chairman Blagoje Antic auf den für das Hotel wegweisenden Akquisitionsentscheid zurück.

Grosse Investitionen sichern nachhaltig Zukunft

Die neue Besitzerin tätigte umfangreiche Investitionen, um die Zukunft des Traditionshotels und Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern. “Mit der Kombination aus weltweit führender Technologie, Human Touch und hoher Qualität zu fairen Preisen haben wir den Turnaround geschafft und konnten die Zufriedenheit bei Kunden, Gästen und der Belegschaft signifikant steigern”, freut sich Diego Lopez, Geschäftsleiter der Unternehmenssparte DHG Hotels/Apartments. “Es ist uns gelungen, neue Partnerschaften zu schmieden, Stammgäste zu gewinnen und so dauerhaft eine überdurchschnittliche Auslastung von 99% zu erzielen.”

Effizienz und Convenience – das Kundenbedürfnis im Zentrum

Das neue Hotelkonzept bietet den Kunden vor allem Effizienz und Convenience. Dank der in Zusammenarbeit mit einem Partnerunternehmen implementierten Software kann die Administration sehr schlank gehalten werden. Die Firmenkunden können ihre Buchungen selbst verwalten und versenden direkt die digitalen Zimmerschlüssel auf die Smartphones ihrer Gäste. Somit sind Warteschlangen im Hotel Conti kein Thema. Ohne ein App installieren zu müssen, können die Gäste eigenständig neben der klassischen Rezeption auch mit dem eigenen Smartphone einchecken, haben Zugang zu den relevanten Räumlichkeiten, können Frühstück bestellen ohne das Bett zu verlassen, einen Late Check Out durchführen oder einfach ihren Aufenthalt verlängern. “Wir sind eines der wenigen Hotels weltweit, die derartige technologische Lösungen anbieten”, bestätigt Diego Lopez. Trotz aller technologischer Innovationen kommt der “Faktor Mensch” im neuen Hotelkonzept nicht zu kurz. “Jeder Gast wird bei uns persönlich begrüsst”, bestätigt der Hotelmanager. “Rund um die Uhr kostenlos erhältliche Getränke, Schokolade und Früchte versüssen den Gästen ihren Aufenthalt.”

Gefestigte Partnerschaften im Limmattal, Expansion für 2024 geplant

Das Hotel Conti, seit jeher ein fester Bestandteil der Hotellerie- und Gewerbeszene des Limmattals, hat unter der neuen Leitung die Partnerschaften mit Geschäftskunden weiter ausgebaut und somit die lokale Verankerung weiter gefestigt. “Motiviert durch den grossen Erfolg in der Wiederbelebung des Hotel Conti planen wir, das Geschäftsfeld Hotel/Apartments weiter auszubauen. Unsere Software ermöglicht es uns, rasch und unkompliziert jedes zum Wohnen geeignete Objekt als Hotel oder Serviced Apartments zu nutzen. Schon jetzt haben wir Anfragen von Liegenschaftseigentümern erhalten, die mit unserem Management-System arbeiten oder ihre Liegenschaft durch uns betreiben lassen wollen. Diese Pläne werden wir in 2024 in Angriff nehmen”, bestätigt Milos Antic, Mitglieder der Geschäftsleitung und zuständig für die Geschäftsentwicklung der im Privatbesitz befindlichen DHG Gruppe. (DHG/mc/hfu)