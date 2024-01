Hugues Bapst zum CEO der Helvetia Environnement Groupe ernannt

Carouge – Bei der Helvetia Environnement Groupe, einer Anbieterin von Abfallmanagement in der Schweiz, kommt es zu Veränderungen in der Aktionärsstruktur. Paprec International übernimmt die Anteile der Gründer des Unternehmens. Der Vorsitz des Verwaltungsrats wird Thomas Schmid anvertraut und Hugues Bapst wird zum CEO der Helvetia Environnement Groupe ernannt.

Neben den institutionellen Investoren, die sich aus einem Energieinfrastrukturfonds sowie einem Infrastrukturfonds zusammensetzen und ihr Engagement fortsetzen, geht Paprec International eine Minderheitsbeteiligung am Kapital der Helvetia Environnement Groupe ein. Paprec ist bereits seit 13 Jahren an sechs Standorten und mit 200 Mitarbeitern in der Schweiz tätig.

Thomas Schmid, der seit acht Jahren im Verwaltungsrat der Helvetia Environnement Groupe sitzt, tritt als VRP die Nachfolge von Vincent Chapel an. Der neue Verwaltungsrat hat Hugues Bapst zum CEO der Gruppe ernannt. Bapst wird sich auf das bestehende operative Management stützen, das aus Ludovic Balmer, Arthur Bataille, Andrew Mackay und Bernard Moret besteht. (pd/mc)

Helvetia Environnement Groupe