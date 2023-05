Ikea Schweiz-Chefin geht und übernimmt Leitung der Ikea Foundation in den Niederlanden

Spreitenbach – Bei Ikea Schweiz kommt es zu einem Abgang an der Spitze: Jessica Anderen wird das Unternehmen Ende Mai verlassen und im September 2023 zur Ikea Foundation in den Niederlanden wechseln.

Dort werde sie an Neujahr Chefin der Ikea Foundation, wie der schwedische Möbelkonzern am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Anderen war seit Herbst 2019 Leiterin von Ikea Schweiz. Während der Coronapandemie im Jahr 2021 hat Ikea Schweiz dank der boomenden Onlinebestellungen den höchsten Umsatz in der 50-jährigen Geschichte erzielt.

Zuvor war Anderen über 30 Jahre lang mit für Ikea in Ländern wie China, Singapur, Australien und Indien tätig gewesen.

Interims-Geschäftsführer ernannt

Nun übernimmt sie im niederländischen Leiden die Leitung der Ikea Foundation. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von bedürftigen Kindern zu verbessern, indem sie ihren Familien hilft, eine nachhaltige Lebensgrundlage zu schaffen und die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen. Weltweit finanziert die Ikea Foundation Projekte, die von über 147 Partnern wie dem UNHCR, Save the Children, Climate Works und der Rainforest Alliance durchgeführt werden.

Ad interim übernimmt Marco Ruina die laufenden Projekte von Anderen, bis ein Nachfolger als Geschäftsführer für Ikea Schweiz gefunden ist, wie es weiter hiess. Als Market Area Manager ist Ruina derzeit verantwortlich für den reibungslosen Ablauf in allen Ikea Einrichtungshäusern in der Schweiz. (awp/mc/pg)