Implenia gewinnt Hochbauaufträge im Gesamtwert von über 220 Mio Franken

Glattbrugg – Die Division Buildings von Implenia hat in verschiedenen Regionen der Schweiz und Deutschlands Hochbauaufträge in der Höhe von insgesamt über 220 Mio Franken gewonnen.

Die Aufträge für Neubauten sowie Modernisierungen decken unterschiedliche Leistungen aus dem umfassenden Portfolio der Gruppe ab. Die Aufträge betreffen laut den Angaben unter anderem Bauten in Genf, in Mannheim, am Flughafen Zürich, sowie im ehemals besetzten Zürcher Koch-Areal. Die gewonnenen Projekte würden der Strategie von Implenia entsprechen, integrierte Dienstleistungen für grosse, komplexe Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzubieten, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Implenia-CEO André Wyss freut sich über die Auftragsgewinne: «Diese neuen Projekte bestätigen das Vertrauen der Kunden in Implenia. Die Gruppe ist auf Kurs, die für 2023 gesetzten Ziele zu erreichen.» (mc/pg)

Details zu den Aufträgen