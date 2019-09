Implenia gewinnt Infrastruktur-Grossauftrag in Schweden

Dietlikon – Implenia hat in Schweden einen Grossauftrag im Zusammenhang mit dem zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Varberg und Hamra an der Westküste des Landes gewonnen. Der Auftragswert beläuft sich auf rund SEK 3,5 Mrd. (rund CHF 355 Mio.). Bereits im Sommer 2018 hatte die Gruppe von der Schwedischen Transportbehörde Trafikverket im Rahmen dieses Infrastrukturprojekts einen Auftrag für die Entwurfsplanung und Projektierung über rund SEK 200 Mio. erhalten.

Dank dieser frühen Einbindung von Implenia in eine partnerschaftliche Vertragsstruktur konnten Planung, Projektierung und Baumethoden in enger Abstimmung mit dem Kunden optimiert werden. Damit positionierte sich die Gruppe hervorragend für die zweite Phase des Projekts und dem damit verbundenen Auftrag für die Detailplanung und Ausführung der Baumassnahme.

Dieses beinhaltet die Planung und Ausführung eines 2,8 Kilometer langen Tunnels im konventionellen Vortrieb, 450 Meter Tunnel in offener Bauweise, eines 1,3 Kilometer langes Trogbauwerks, mehrerer Brücken, einer neue Bahnstation und insgesamt 2,7 Kilometer Gleisbau inklusive einem Güterbahnhof. Die Bauzeit beträgt insgesamt rund sechs Jahre. In dieser Zeit wird die Bahnlinie weiterhin in Betrieb sein. Bereits ab 2024 soll der Verkehr auf die neuen Gleise unterhalb des Zentrums von Varberg verlegt werden.

Implenia setzt bei der Leistungserbringung auf das Know-how seiner Experten in Schweden und den Spezialisten aus dem Tunnelbau. Dank der neuen Organisation wurde die divisionsübergreifende Zusammenarbeit verbessert und der Kunde Trafikverket erhält alle für das Grossprojekt erforderlichen Kompetenzen von der Planung- über die Projektierungsphase bis hin zur Ausführung aus einer Hand. (Implenia/mc/ps)