Implenia zieht mehrere Verträge mit Volumen von über 150 Mio Franken an Land

Opfikon – Implenia hat mehrere Projekte mit einem Auftragsvolumen von insgesamt mehr als 150 Millionen Franken gewonnen. Die neuen Projekte stammen aus den Bereichen Rechenzentrum, Gesundheitswesen, Energie und Verkehrsinfrastruktur in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Die Aufträge stammen aus dem In- und Ausland, wie Implenia am Donnerstag mitteilte. Der Baukonzern werde als Generalunternehmer für den Schweizer Rechenzentrumsanbieter Green den Rohbau und Kernbau eines neuen Hochleistungs-Rechenzentrums in Lupfig erstellen. Zudem hätten der Kanton Genf und die Gemeinde Le Grand-Saconnex an ein Joint Venture der Firmen Implenia (40%) und Piasio (60%) zum Bau einer neuen Strassenbahnlinie vergeben. Das USB K2-Joint-Venture, in dem Implenia einen Anteil von 50 Prozent habe, werde für das Universitätsklinikum Basel die neue «Klinik 2» erstellen.

Implenia hat laut Mitteilung zudem zwei weitere Projekte gewonnen zur Modernisierung und Erweiterung der Schweizer Verkehrsinfrastruktur, nämlich die Sanierung des Hagenholz-Tunnels am Flughafen Zürich und die Neugestaltung der Kreuzung Versoix mit der Route des Romelles in der Gemeinde Bellevue.

Zudem umfassen die Verträge auch den Bau einer nachhaltigen Fassade für die Heidekreisklinik im deutschen Bad Fallingbostel. Auch sei Implenia in Österreich in einer Allianz am Bau des Wasserkraftwerks Imst-Haiming beteiligt. (awp/mc/ps)