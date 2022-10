Inficon gewinnt weiter an Schwung

Bad Ragaz – Inficon ist im dritten Quartal weiter gewachsen. Dennoch belasten Lieferengpässe und geo- sowie handelspolitische Unwägbarkeiten das Messtechnikunternehmen.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 17,7 Prozent auf 143,8 Millionen US-Dollar, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Ohne Währungseffekte betrug das Wachstum gar 24,6 Prozent. Weiterhin würden aber Engpässe und der harte Preiskampf auf den Beschaffungsmärkten auf die Bruttogewinnmarge drücken.

Der Betriebsgewinn fiel ebenfalls höher aus als im Vorjahresquartal. Konkret wuchs dieser um 14,9 Prozent auf 25,3 Millionen US-Dollar. Die entsprechende Marge fällt mit 17,6 Prozent leicht tiefer aus als im Vorjahr (18,0%). Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 17,8 Millionen US-Dollar. Dieser ist damit 6,2 Prozent höher als im dritten Quartal 2021.

Die Erwartungen der Analysten hat Inficon damit beim Umsatz übertroffen sowie beim EBIT knapp erfüllt. Bei der Betriebsgewinnmarge sowie beim Reingewinn haben die Experten jedoch mit mehr gerechnet.

Nachfrage nach Halbleitern bleibt hoch

Im wichtigen Halbleitergeschäft «Semi & Vacuum Coating» sei die Nachfrage unverändert hoch und die Aussichten blieben damit positiv. Gegenüber dem Vorjahr nahmen die Verkäufe um rund einen Viertel zu. Bei den Chipherstellern seien allerdings erste Anzeichen einer Verlangsamung der Nachfrage auf sehr hohem Niveau zu spüren. Die drei übrigen Segmente verzeichnen gegenüber dem Vorjahresquartal alle ein Umsatzplus von rund 10 Prozent.

Regional gesehen sieht Inficon die Entwicklung insgesamt als positiv an, wie es weiter heisst. Die Region Amerika erreichte mit einem Wachstum von 40,3 Prozent neue Spitzenwerte, aber auch in Asien gewannen die Geschäfte weiter an Schwung.

Für das laufende Geschäftsjahr sieht sich Inficon trotz Engpässen auf dem Beschaffungsmarkt und geopolitischen Spannungen positiv gestimmt. Das Messtechnikunternehmen peilt weiterhin eine Betriebsgewinnmarge von rund 19 Prozent an.

Beim Umsatz hat das Unternehmen seine Guidance weiter präzisiert. Neu wird ein Umsatz zwischen 570 und 590 Millionen US-Dollar erwartet. Zuvor war noch von einem Umsatz imm Bereich von 560 bis 600 Millionen die Rede. (awp/mc/ps)