Interroll trotz Umsatzrückgang mit höherem Gewinn

Sant’Antonino – Der Fördertechnikspezialist Interroll hat im ersten Halbjahr 2024 die Gewinnzahlen bei einem gesunkenen Umsatz leicht gesteigert. Auch wenn das Unternehmen ein «leicht verbessertes» Umfeld sieht, ist auch der Auftragseingang zum Vorjahr rückläufig ausgefallen.

Der Umsatz ging in der ersten Jahreshälfte um 3.5 Prozent auf 247,4 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In lokalen Währungen verbesserten sich die Verkäufe allerdings ganz leicht um 0,1 Prozent. Das erste Halbjahr sei von einer Erholung im Produktgeschäft im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte gekennzeichnet gewesen, hiess es. Derweil lag der Auftragseingang mit 286,5 Millionen Franken um 5,1 Prozent unter dem Wert der Vorjahresperiode.

Verbesserte EBIT-Marge

Etwas verbessert zeigten sich die Gewinnzahlen: Das Betriebsergebnis (EBIT) fiel mit 29,9 Millionen Franken um 4,2 Prozent über dem Vorjahr aus, wie es weiter hiess. Die EBIT-Marge verbesserte sich damit auf 12,1 Prozent gegenüber 11,2 Prozent im Jahr davor.

Der Halbjahresgewinn profitierte laut den Angaben zum einen von einem besseren Finanzergebnis, gleichzeitig belastetete allerdings eine höhere Steuerquote. Unter dem Strich resultierte ein um 8,5 Prozent höherer Reingewinn von 23,9 Millionen Franken.

Mit den Ergebnissen hat Interroll die Erwartungen der Analysten verfehlt. Im Schnitt hatten die Experten den Umsatz bei 256 Millionen und den Auftragseingang bei 295 Millionen Franken erwartet. Die EBIT-Marge erwarteten sie bei 14,0 Prozent und damit ebenfalls deutlich höher und den Reingewinn bei knapp 28 Millionen Franken.

Weg zur Erholung

In Indien hat das Unternehmen rückwirkend die Interroll India mit Sitz in Bangalore übernommen, wie es weiter schreibt. Die drei bisherigen Aktionäre hätten ihre sämtlichen Aktien an die Interroll-Gruppe verkauft. Zum Preis wurden keine Angaben gemacht. Interroll Indien war laut der Mitteilung während über zehn Jahren als unabhängiger Agent der Interroll Gruppe tätig. Mit der Übernahme stärke das Unternehmen seine Position im indischen Markt.

In seinem Ausblick sieht das Unternehmen weitere Fortschritte auf dem Weg der Erholung. So erwarte Interroll ein Ende der Herausforderungen im Projektgeschäft in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika). Mit weiterem Wachstum rechnet das Unternehmen zudem in der Region Americas in Kanada und Brasilien. Eine langsamere Erholung dürfte es allerdings in der Region Asien-Pazifik geben.

Weiterhin sei Interroll «gut positioniert», um die künftige Nachfrage im Markt abzudecken, heisst es weiter: «Wir sind bereit um die Gelegenheiten zu ergreifen, wenn sich der Markt vollständig erholt.» (AWP/mc/pg)