Ivo Steiner ist neuer CEO bei Strüby

Seewen SZ – Ivo Steiner hat per 6. Dezember den Posten als neuer CEO der Strüby Unternehmungen übernommen. Der bisherige Geschäftsführer Anton Strüby bleibt als Präsident des Verwaltungsrates im Unternehmen aktiv.

Bei dem in Seewen angesiedelten Holzbauunternehmen Strüby hat es einen Wechsel in der Unternehmensführung gegeben. Wie es in einer Mitteilung heisst, nimmt Ivo Steiner seit dem 6. Dezember die Aufgaben als neuer CEO vollständig wahr. Der 45-jährige Betriebswirtschaftler aus der Ostschweiz hat die Position als designierter Geschäftsführer bereits am 1. Juni 2024 angetreten und sich einer intensiven Einarbeitungsphase unterzogen.

Der Verwaltungsrat zeigt sich in der Mitteilung überzeugt, dass Steiner „dank seiner grundsoliden Ausbildung, grossen Führungserfahrung bei mehreren Unternehmen und seiner bodenständigen, pragmatischen Persönlichkeit perfekt an die operative Spitze» des Unternehmens passe. Strüby verfügt über 400 Mitarbeitende.

Der bisherige CEO, Anton Strüby, wird künftig als Präsident des Verwaltungsrates seine strategisch wichtige Rolle im Unternehmen wahrnehmen. In dieser Funktion wird er seine Expertise und sein Netzwerk zum Wohle des Unternehmens einbringen, heisst es in der Mitteilung. (Schwyz Next/CE/mc/ps)