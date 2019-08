Jean-Marc Devaud übernimmt als neuer CEO von 4B

Hochdorf – Am 1. August hat Jean-Marc Devaud die operative Führung von 4B übernommen. Unter ihm soll die starke Marke des führenden Schweizer Unternehmens für Fenster und Fassaden weiterentwickelt werden.

Jean-Marc Devaud (54) war Konzernleitungsmitglied und CEO der global tätigen Division «Live Marketing Solutions» der MCH Group. Er übernimmt den CEO-Posten von 4B in einem dynamischen Marktumfeld, in dem sich 4B auch im laufenden Geschäftsjahr zu bewähren weiss. Das über 120-jährige Unternehmen aus Hochdorf verzeichnete im ersten Semester 2019 einen vielversprechenden Auftragsbestand. Insbesondere das Renovationsgeschäft im Privat- und Geschäftskundensegment hat zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen.

Die Marke 4B unter der neuen Führung weiter stärken

Verwaltungsratspräsident Mark Bachmann, der vorübergehend das operative Geschäft des Familienunternehmens leitete und sich nun wieder auf seine VRP-Aufgabe zurückzieht, sagt: «Mit Jean-Marc Devaud übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit das Steuer bei 4B. Sein starker Leistungsausweis und sein strategisches Verständnis werden dazu beitragen, unsere bereits starke Marke weiterzuentwickeln.»

Aufbauen auf Tradition, Innovation und Kundenorientierung

Jean-Marc Devaud, der in den vergangenen Wochen vereinzelt bereits erste Einblicke in das Unternehmen gewinnen konnte, nimmt die Herausforderung gerne an: «Ich freue mich, die Aufgabe zusammen mit meinem GL-Team und einer motivierten Belegschaft anzupacken. Tradition, Innovation, Kundenorientierung zeichnen 4B aus. Auf diese Werte werden wir auch in Zukunft bauen.» (4B/mc/ps)

Über 4B:

4B ist ein auf Fenster und Fassaden fokussiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Hochdorf (LU) und elf Niederlassungen in allen Landesteilen. Es bietet seinen Kunden ein integriertes Angebot an Fenstern und Türen mit einem umfassenden Service und Dienstleistungen im Bereich von Gebäudehüllen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz der Familie Bachmann und entstand 1896 aus der gleichnamigen Schreinerei. Heute beschäftigt 4B mehr als 640 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 177 Millionen Franken.

Für weitere Informationen: www.4-b.ch.

