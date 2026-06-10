Jean Ziegler stirbt im Alter von 92 Jahren

Genf – Der Politiker und Soziologe Jean Ziegler ist am Mittwoch im Alter von 92 Jahren verstorben. Seine Frau bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS.

Jean Ziegler gehörte zu den bekanntesten und umstrittensten Intellektuellen der Schweiz. Der Soziologe, Politiker und Autor machte sich weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen als scharfer Kritiker von Hunger, Armut und globalen Machtstrukturen. Seit Jahrzehnten prangert er soziale Ungerechtigkeiten an und fordert eine gerechtere Weltordnung.

Von Thun auf die internationale Bühne

Geboren wurde Jean Ziegler am 19. April 1934 in Thun. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und Soziologie in Bern und Genf wandte er sich früh politischen und gesellschaftlichen Fragen zu. Begegnungen mit Denkern wie Jean-Paul Sartre sowie die Entkolonialisierungsbewegungen der Nachkriegszeit prägten sein Weltbild nachhaltig.

Politiker mit klaren Positionen

Als Nationalrat der Sozialdemokratischen Partei vertrat Ziegler von 1967 bis 1983 sowie von 1987 bis 1999 linke und internationalistische Positionen. Bekannt wurde er insbesondere durch seine Kritik am Schweizer Finanzplatz und an den Auswirkungen der Globalisierung. Seine pointierten Stellungnahmen sorgten regelmässig für heftige Debatten.

Internationale Bekanntheit erlangte Ziegler als UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Von 2000 bis 2008 bereiste er zahlreiche Krisengebiete und machte auf die Ursachen von Hunger und Unterernährung aufmerksam. Dabei kritisierte er wiederholt Spekulationen mit Nahrungsmitteln sowie die Macht multinationaler Konzerne.

Erfolgreicher Autor

Neben seiner politischen Arbeit veröffentlichte Jean Ziegler zahlreiche Bücher, die weltweit Beachtung fanden. Werke wie «Die Schweiz wäscht weisser», «Das Imperium der Schande» oder «Wir lassen sie verhungern» wurden in viele Sprachen übersetzt. Auch im hohen Alter bleibt Ziegler eine streitbare Stimme im Kampf gegen Armut und Ungleichheit. (mc/pg)