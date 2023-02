Juice senkt die Preise für JUICE BOOSTER 2 und JUICE BOOSTER 3 air um bis zu CHF/EUR 200,

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, setzt nicht nur technologisch richtungsweisende Impulse, sondern schlägt jetzt auch bei der Preisgestaltung einen eigenständigen Kurs ein.

Christoph Erni, Gründer und CEO von Juice Technology, hat gleich zu Jahresbeginn eine gute Nachricht zu vermelden: „Wir freuen uns, dass wir die Preise für unsere smarte Wallbox JUICE BOOSTER 3 air, die sich seit ihrem Erscheinen grösster Beliebtheit erfreut, bereits jetzt reduzieren können. Ebenfalls können wir den UVP des populären JUICE BOOSTER 2 wieder auf den alten Preis herabsetzen. Aufgrund der hohen Nachfrage und der Möglichkeit, mehr Wallboxen auf einmal zu produzieren, gelang es uns, die Produktionsmenge zu erhöhen und die Produktionskosten entsprechend zu senken. Das haben wir erreicht, ohne Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen.“

Dank guter Lieferantenbeziehungen und einer klugen Einkaufsstrategie konnte Juice auch in Zeiten der Lieferkettenkrise Halbleiter-Komponenten beschaffen und Geräte produzieren. Zum bisherigen Erfolgsprodukt für maximale Flexibilität beim Laden, JUICE BOOSTER 2, gesellte sich im Oktober 2022 die smarte portable Wallbox JUICE BOOSTER 3 air.

Eines hat das Jahr 2022 deutlich gezeigt: Die E-Mobilität ist krisenresistent und wächst ungebremst. Elektroautos sind gefragt wie nie zuvor. Jedes zehnte Auto auf Europas Strassen fuhr Anfang 2022 rein elektrisch. Deutliche Zuwächse bei den Zulassungszahlen im vierten Quartal sind ein Indiz für einen Aufwärtstrend. Die Zahl der Neuzulassungen lag in Deutschland im Dezember 2022 um 40 Prozent höher als im Vorjahresmonat – und das trotz anhaltend hoher Energiepreise. Gleichzeitig sinken die Zahlen bei allen anderen Antriebsarten. Die Nachfrage nach E-Autos ist ungebrochen, der Bedarf an flexiblen Lademöglichkeiten ebenfalls.

Juice hat nicht nur ideale Lösungen im Portfolio, sondern verfolgt eine klare Vision, den Mobilitätswandel zur E-Mobilität weiter voranzutreiben und dabei die Hürden für den Umstieg weiter zu senken: „Mit unseren flexiblen Wallboxen, die mehrere Geräte – stationäre Wallbox, mobiler Charger und Mode-3-Ladekabel – in einem einzigen vereinen, wollen wir ein Höchstmass an Funktionalität und Qualität für jedermann zugänglich machen. Deswegen haben wir uns entschieden, den Preisvorteil, den wir durch die Senkung der Produktionskosten erreicht haben, direkt an unsere Kundinnen und Kunden weiterzugeben“, ergänzt Christoph Erni.

Der JUICE BOOSTER 3 air ist nun ab CHF/EUR 1.299,– erhältlich, der JUICE BOOSTER 2 wieder ab CHF/EUR 999,– (UVP inkl. MwSt).

Die neuen Preise im Überblick:

Preis JUICE BOOSTER 3 air: erhältlich ab CHF/EUR 1.299,– (UVP inkl. MwSt.) statt wie bisher ab CHF/EUR 1.499,–. Lieferumfang: JUICE BOOSTER 3 air, 2 Adapter (CEE 16 rot plus landesspezifischer Haushaltstecker), 2 RFID-Karten, Softcase mit Klettstreifen für sicheren Halt im Kofferraum.

Preis JUICE BOOSTER 2: erhältlich ab CHF/EUR 999,– (UVP inkl. MwSt.) statt wie bisher ab CHF/EUR 1099,–. Lieferumfang: JUICE BOOSTER 2, 2 Adapter (CEE 16 rot plus landesspezifischer Haushaltstecker), Softcase mit Klettstreifen für sicheren Halt im Kofferraum.

