Just Eat liefert neu über 10’000 Migros-Artikel

Zürich – Die Schweizer Delivery-Plattform Just Eat kooperiert mit der Migros: Ab dem 4. Mai 2026 ist ein Sortiment aus über 10’000 Artikeln des Detailhändlers auf der Just Eat-App verfügbar. Die Produkte werden innerhalb von 60 Minuten direkt aus den Supermärkten geliefert – zu regulären Ladenpreisen und inklusive zahlreicher Supermarkt-Rabatte. Der operative Rollout fokussiert sich auf die Genossenschaften Migros Genf, Wallis und Tessin.

Die Bestellungen werden im jeweiligen Supermarkt durch Migros-Fachpersonal kommissioniert und für den Versand vorbereitet. Anschliessend übernimmt die Kurierflotte von Just Eat die Auslieferung. Die Zustellung erfolgt im Umkreis von 12 Kilometern durch einen Mobilitätsmix aus Autos, E-Bikes und Fahrrädern. Lieferungen ab 7,5 kg werden ausschliesslich per Auto transportiert.

Mit dem Aufbau eigener Logistikstrukturen im Wallis und im Tessin erschliesst Just Eat neue Regionen und erweitert das bestehende Netzwerk. Die lokale Präsenz ermöglicht es, künftig noch mehr Partner aus Gastronomie und Gewerbe auf die Bestellplattform zu integrieren – insbesondere solche, die über keine eigene Logistik verfügen. Bereits heute ist Just Eat mit diesem Logistikmodell in über 30 Schweizer Städten aktiv. (mc/pg)