«Kinder im Fokus»: Orell Füssli engagiert sich für Leseförderung von Kindern und Jugendlichen

Mit der Kampagne «Kinder im Fokus» widmet Orell Füssli den Monat Mai der Kinder- und Jugendliteratur und fördert das Vorlesen auf vielfältige Weise.

In den Filialen und im Kinderclub von Orell Füssli werden verschiedene Aktivitäten und kostenlose Lesungen angeboten.

Zürich – Die Freude am Lesen wecken. Mit diesem Ziel engagiert sich Orell Füssli für die Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen. «Es ist uns ein grosses Anliegen, die jüngere Generation zum Lesen zu motivieren, ihr Interesse daran zu wecken und die Lesekompetenz nachhaltig zu fördern. Deshalb widmen wir der Kinder- und Jugendliteratur den Monat Mai und planen Aktivitäten in den Filialen und online», sagt Christine Roth, Leiterin Marketing und Kommunikation bei Orell Füssli Thalia AG.

«Kinder im Fokus»

Der Schweizer Vorlesetag am 24. Mai ist ein nationaler Aktionstag des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) und am 20. Mai wird der Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis verliehen. Deshalb stehen bei Orell Füssli den ganzen Monat Mai Kinder und Jugendliche im Fokus. Zur Inspiration wird in jeder Filiale vom 2. bis am 29. Mai auf einem Extra-Tisch eine Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern präsentiert. Zudem erhalten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, kostenlose Lesungen in ausgewählten Orell Füssli Buchhandlungen zu besuchen. «Wir möchten Kinder möglichst früh fürs Lesen begeistern. Am einfachsten geht das, indem man ihnen regelmässig Geschichten vorliest und sie Bilderbücher anschauen lässt. Vorlesen ist nicht nur ein schönes Ritual für Gross und Klein, sondern fördert die Vorstellungskraft und den Wortschatz der Kinder», so Christine Roth.

Die Lesewelt spielerisch entdecken

Der kostenlose Kinderclub richtet sich an Kinder zwischen 4 und 12 Jahren und soll einen leichten und spielerischen Einstieg ins Lesen ermöglichen. Die Mitglieder erhalten Überraschungen zum Geburtstag, Bücherempfehlungen und können an Wettbewerben und Veranstaltungen teilnehmen. Finki, der Buchfink ist das Maskottchen des Kinderclubs. Mitglieder des Kinderclub können ein Finkibüchlein kostenlos in den Filialen abholen. Zudem lädt der Kinderclub am 24. Mai zu einer digitalen Lesung mit dem Schweizer Autor Sunil Mann ein.

