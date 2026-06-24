Klingelnberg bleibt 2025/26 trotz Umsatzrückgang in Gewinnzone

Zürich – Klingelnberg hat im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) deutlich weniger umgesetzt. Auch die Profitabilität fällt klar tiefer aus. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 zeigt sich der Maschinenbauer «vorsichtig zuversichtlich».

Der Nettoumsatz lag bei 285,4 Millionen Euro, wie Klingelnberg am Mittwoch mitteilte. Das sind 7,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Maschinenbauer erklärt den Umsatzrückgang unter anderem mit einer Konjunkturschwäche sowie einer strategischen Neuausrichtung im Bereich Antriebstechnik, der künftig als reines Lohngeschäft in der Fertigung geführt werde. Ausserdem wurde im Vorjahr noch ein Umsatzrekord erzielt.

Das operative Ergebnis (EBIT) brach derweil um 36,4 Prozent auf 10,3 Millionen Euro ein. Die entsprechende Marge ging auf 3,6 Prozent von 5,2 Prozent zurück.

Die Personalkosten wurden derweil um 1,7 Millionen Euro auf 118,1 Millionen Euro reduziert, auch weil die Zahl der Mitarbeitenden (FTE) auf 1293 von 1348 sank. Dies sei gelungen, obwohl sich der aus Sicht von Klingelnberg «deutlich überhöhte» Tarifabschluss in Deutschland negativ auswirkte, hiess es.

Unter dem Strich stand ein um 42 Prozent tieferer Gewinn von 5,8 Millionen Euro. Den Aktionärinnen und Aktionären soll nun keine Dividende ausgezahlt werden. Die Stärkung der Substanz habe zum jetzigen Zeitpunkt Vorrang. Im Vorjahr waren 50 Rappen je Aktie zur Auszahlung gekommen.

Aufträge rückläufig

Auch die Aufträge entwickelten sich rückläufig: So fiel der Auftragseingang um 2,8 Prozent auf 242,9 Millionen Euro. Der Auftragsbestand belief sich damit noch auf 165,7 Millionen nach 208,2 Millionen Euro im Vorjahr.

Das Umfeld sei von schwachen Konjunkturen in Europa und anderen Regionen, Streitigkeiten um Zölle sowie anhaltenden Preissteigerungen geprägt gewesen, schreibt Klingelnberg. Allerdings habe sich das Geschäft in «weiter stark wachsenden Branchen» wie der Windenergie und der Individual-Mobilität gut entwickelt sowie im Defence-Bereich.

Positives Ergebnis erwartet

Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 zeigt sich das Zürcher Unternehmen «vorsichtig zuversichtlich» und erwartet ein positives Ergebnis, verzichtet angesichts geopolitischer Unsicherheiten und Zollbelastungen jedoch auf eine konkrete Prognose. (awp/mc/pg)