Klingelnberg senkt Ergebnisziel für Geschäftsjahr 2024/25

Zürich – Der Maschinenbauer Klingelnberg hat das Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 gesenkt. Grund dafür sei die schwächelnde Automobil- und Zuliefererindustrie.

Klingelnberg wird Teile der geplanten Umsätze in der Automobilindustrie nicht realisieren können, teilte das in der Verzahnungsindustrie tätige Unternehmen am Donnerstag mit. Die konjunkturelle Schwäche in Deutschland, insbesondere der europäischen Automobil- und Zulieferindustrie, habe zum Teil starke Rückgänge bei den Absatzzahlen von Fahrzeugen zur Folge und wirke sich negativ auf eine Vielzahl von Zulieferern aus.

Dadurch verringere sich der geplante Umsatz und in der Folge das geplante Ergebnis, heisst es weiter. Hinzu kämen Kostensteigerungen infolge des unerwartet hohen Tarifabschlusses in der Metallindustrie in Deutschland. Besonders stark wirke sich die zwischen den Tarifparteien vereinbarte Einmalzahlung im Februar aus.

Die EBIT-Marge werde voraussichtlich oberhalb von 5 Prozent und der Umsatz auf Vorjahresniveau liegen, schrieb Klingelnberg weiter. Bisher wurde mit einer EBIT-Marge über 8 Prozent und einem leicht höheren Umsatz gerechnet. Das Geschäftsjahr endet am 31. März 2025. (awp/mc/ps)

Klingelnberg