Chain IQ ernennt Girija Pande zum Non-Executive Chairman für Asien-Pazifik

Baar / Singapur – Die Chain IQ Group AG, ein weltweit tätiger, unabhängiger Dienstleister für indirekte Beschaffung, der auf Supply-Chain- und Beschaffungslösungen spezialisiert ist, hat die Ernennung von Girija Pande zum Non-Executive Chairman von Chain IQ APAC Pte Ltd. bekannt gegeben. Girija Pande kam im April 2020 als Senior Advisor für die APAC-Region zu Chain IQ, wo er seine umfangreiche Branchenerfahrung einbringt. Neben dem Vorsitz der APAC-Einheit von Chain IQ in Singapur wird Herr Pande auch den Vorsitz des globalen ESG-Beirats des Unternehmens übernehmen.

Diese Ernennung unterstreicht den langfristigen strategischen Fokus von Chain IQ auf die Schaffung eines erheblichen Mehrwerts für die Kunden, indem Chain IQ Kostensenkungen, operative Exzellenz und die Digitalisierung der Beschaffungsfunktion vorantreibt und gleichzeitig die Nachhaltigkeit sowie die ökologische, soziale und staatliche Verantwortung sicherstellt. ESG ist einer der Hauptschwerpunkte der Kunden von Chain IQ, für die das globale ESG Advisory Board Orientierungshilfe und Vordenkerrolle bietet.

Erfahrende Führungspersönlichkeit, von der Regierung Singapurs ausgezeichnet

Herr Pande verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Positionen im Banken- und Finanzdienstleistungssektor und war in mehreren Aufsichtsräten von globalen Technologie- und Gesundheitsunternehmen tätig. Er ist ausserdem Mitglied des Beirats eines globalen ESG-Fonds und des hochrangigen Beirats der in Brüssel ansässigen Digital Goes Green Foundation (unterstützt von der Europäischen Union und dem Weltwirtschaftsforum), die sich mit Nachhaltigkeitsfragen der Digitalisierung befasst. Herr Pande ist Mitglied in gemeinnützigen Gremien in Singapur und wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter die prestigeträchtige Public Service Medal der Regierung von Singapur. Er ist Mitautor eines Buches über den Aufbau von Unternehmen in China und Indien, das von Wiley & Sons veröffentlicht wurde.

«Ich bin stolz, heute Girija Pande als unseren Non-Executive Chairman von Chain IQ APAC bekannt zu geben. Durch seine hervorragende Arbeit seit 2020 hat er einen grossen Beitrag zu unserer APAC-Region geleistet. Mit seiner tiefen Verankerung in APAC, seiner globalen Geschäftserfahrung sowie seiner herausragenden Expertise in ESG wird er unser Unternehmen sowohl global als auch regional weiter stärken», sagt Claudio Cisullo, Gründer und Executive Chairman der Chain IQ Group AG. (Chain IQ /mc/hfu)