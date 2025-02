Kühne+Nagel spannt mit Acer Europe weiter für Klimaschutz zusammen

Schindellegi SZ / Bioggio TI / Taipeh – Die Logistikgruppe Kühne+Nagel und der Technologieanbieter Acer Europe haben ihre Vereinbarung zur Reduzierung von Treibhausgasen bei Seetransporten verlängert. Mit dem Einsatz von Biokraftstoff wurden in den vergangenen drei Jahren bereits 475 Tonnen CO2 eingespart.

Die Logistikgruppe Kühne+Nagel mit Sitz in Schindellegi hat mit der zur taiwanesischen Acer gehörenden Acer Europe ihre Vereinbarung zur Dekarbonisierung von Seetransporten verlängert. Wie es in einer Mitteilung heisst, konnte diese Partnerschaft in den vergangenen drei Jahren bereits den Erfolg einer Ersparnis von 475 Tonnen CO2 erzielen.

Ermöglicht wurde dies mit einem konsequenten Einsatz von Biokraftstoffen. Darüber hinaus unterstützt Kühne+Nagel die Bemühungen Acers mit zertifizierten Book-and-Claim-Lösungen in der Seelogistik sowie detaillierten Emissionsprotokollen. Das Ziel von Acer ist es, Emissionen bis 2030 um 35 Prozent gegenüber dem Niveau von 2020 zu senken.

„Wir sind stolz darauf, mit Kühne+Nagel als zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner bei dem Ziel zusammenzuarbeiten, die CO2-Emissionen unserer Logistikabläufe zu reduzieren“, wird Riccardo Bernasconi, in Bioggio ansässiger Supply Chain Director bei Acer EMEA, in der Mitteilung zitiert. „Vor einigen Jahren haben wir mehrere gemeinsame Initiativen zur CO2-Reduzierung gestartet und die Ergebnisse verbessern sich von Jahr zu Jahr.“

Ave Crotti, Sustainability Manager Italien und Iberia bei Kühne+Nagel, sieht die Bemühungen Acers um Nachhaltigkeit als „vorausschauend und verantwortungsvoll“ an. „Wir sind stolz, zu ihren Bemühungen beizutragen und freuen uns darauf, in diesem Jahr neue Initiativen zur CO2-Reduzierung einzuführen“, so Crotti. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)