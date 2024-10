Künzli kann Geschäftstätigkeit fortsetzen – Roberto Martullo übernimmt

Windisch – Der traditionsreiche Schweizer Schuhhersteller Künzli kann seine Geschäftstätigkeit fortsetzen. Roberto Martullo übernimmt Künzli per Januar 2025.

Die Bekanntgabe der anstehenden Schliessung aufgrund einer fehlenden Nachfolgelösung führte zu grosser Resonanz und öffnete einen Interessenkreis auch ausserhalb der Orthopädie- und Schuhbranche. Nun übernimmt Roberto Martullo, Ehemann von Ems-Chefin Magdalena Martullo-Blocher, Künzli per Januar 2025.

«Eine solche Schweizer Traditionsfirma darf nicht verloren gehen. Künzli hat meine Jugend begleitet. Meine Turnschuhe und meine Fussballschuhe waren von Künzli und meine Favoriten. Ich konnte einfach nicht zuschauen, dass diese Schweizer Ikone verschwinden soll. Ich werde Sorge tragen, dass die Firma für Kunden, Partner und insbesondere auch die Mitarbeitenden erhalten bleibt. Künzli gemeinsam mit einem engagierten Team voranzutreiben, erfüllt mich mit Vorfreude», wird Martullo in einer Mitteilung zitiert.

Inhaberin Barbara Artmann ist zufrieden und zeigt sich dankbar: «Künzli und die Errungenschaften von fast 100 Jahren Schweizer Schuhgeschichte leben weiter, das Team kann dabeibleiben und die spannende Aufgabe fortsetzen. Und Künzli hat jetzt die Chance, Schritte in eine erfolgreiche Zukunft zu tun. Kontinuität und Fortschritt sind gesichert. Ich bin überzeugt, dass mit Herrn Martullo die beste Nachfolge überhaupt gefunden ist.»

Martullo wird Künzli per 1. Januar 2025 als Inhaber übernehmen und zunächst persönlich operativ führen. Barbara Artmann begleitet den Know-how-Transfer bis Mitte 2025 oder solange wie gewünscht. Die Mitarbeitenden am Hauptsitz erhielten bereits das Angebot, die Kündigungen einvernehmlich aufzuheben. Die eigene Fabrik in Albanien mit dem eingespielten Team unter der Führung des erfahrenen Direktors setzt die Produktion ohne Unterbruch fort. (mc/pg)