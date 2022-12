Léa Wertheimer wird neue Kommunikationschefin der Swiss

Zürich – Léa Wertheimer wird neue Head of Corporate Communications bei Swiss und in dieser Rolle die Festlegung und Umsetzung der entsprechenden Kommunikationsstrategie verantworten. Derzeit ist sie als Head of Media Relations für die Schweizerische Post in Bern tätig.

Wertheimer folgt auf Daniel Bärlocher, der das Unternehmen im Oktober 2022 verlassen hat, um ausserhalb der Aviatikbranche eine neue Herausforderung anzunehmen.

Wertheimer blickt auf eine langjährige Karriere in der Kommunikationsbranche zurück. Seit Anfang 2017 hat sie die Funktion der Leiterin Media Relations bei der Schweizerischen Post inne und zeichnete für die Medienarbeit des gesamten Konzerns verantwortlich. Zuvor war Wertheimer zwischen 2013 und Ende 2016 als Mediensprecherin für das Staatssekretariat für Migration in Bern tätig, nachdem sie von 2006 bis 2013 als Redaktorin bei der Neuen Luzerner Zeitung sowie den Zürcher Oberland Medien arbeitete. Davor war sie als Luftverkehrsangestellte bei Swissport und als Flight Attendant bei Swissair tätig.

Léa Wertheimer ist Schweizerin und verfügt über einen Abschluss zur Sekundarlehrerin phil. I für Sprachen und Geschichte der Universität Zürich sowie über einen CAS in Krisenkommunikation der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und einen Abschluss zur Managerin in Krisenkommunikation der Deutschen Presseakademie Berlin. (mc/pg)