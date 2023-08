Lidl Schweiz-Chef Torsten Friedrich tritt ab

Weinfelden – Torsten Friedrich, CEO von Lidl Schweiz, hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, das Unternehmen per Ende September 2023 zu verlassen. Ad Interim übernimmt Nicholas Pennanen, heutiger Lidl-Länderchef in Finnland. Alessandro Wolf, CEO von Lidl Österreich, kehrt im kommenden Jahr aus Österreich in die Schweiz zurück und übernimmt die Leitung von Lidl Schweiz im Sommer 2024.

Torsten Friedrich war seit 2002 in verschiedenen Ländern für Lidl tätig. 2020 wurde er CEO von Lidl Schweiz. Unter Friedrich konnte Lidl Schweiz seinen Wachstumskurs fortsetzen. Pro Jahr wurden zwischen 10 und 12 neue Filialen eröffnet. Zudem konnte unter seiner Leitung der Mindestlohn deutlich angehoben, neue Filialen an urbanen Bestlagen eröffnet und die Nachhaltigkeitsbestrebungen des Unternehmens vorangetrieben werden.

Nachfolge geregelt

Ab Oktober wird der Finne Nicholas Pennanen (38) interimistisch die Führung von Lidl Schweiz für ein Jahr übernehmen. Im Sommer 2024 wird Nicholas Pennanen als CEO nach Österreich wechseln und dort die Führung übernehmen.

Ab Sommer 2024 kommt Alessandro Wolf (38) als neuer CEO zurück zu Lidl Schweiz. Wolf war zwischen 2008 und 2019 bei Lidl Schweiz in verschiedenen Funktionen tätig. Die letzten Jahre war er in der Geschäftsleitung als Chief Real Estate Officer und Chief Operating Officer tätig. Danach wurde er zum CEO von Lidl Österreich befördert. Alessandro Wolf ist Schweizer, in Zürich geboren und unter anderem im Tessin aufgewachsen. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. (mc/pg)