Lidl Schweiz erhält neuen operativen Chef

Weinfelden – In der Geschäftsleitung von Lidl Schweiz kommt es zu einem Wechsel: Christian Steimle übergibt seinen Posten als operativer Chef ab August an Benny Klein, der bisher Mitglied der Geschäftsleitung bei Lidl in Deutschland war.

Steimle nimmt nach vier Jahren als operativer Chef bei Lidl Schweiz einen neuen Führungsposten bei Lidl in Deutschland an, wie der Discounter am Dienstagnachmittag in einem Communiqué bekannt gab. In Deutschland bekleide er eine neu geschaffene Position als Mitglied der Geschäftsleitung (GL Regio Süd) und werde dort 20 Regionalgesellschaften verantworten.

Sein Nachfolger Benny Klein war bis anhin Mitglied der Geschäftsleitung bei Lidl in Deutschland und schon seit 21 Jahren in verschiedenen Positionen für Lidl tätig. «Mit Benny Klein hat Lidl Schweiz einen idealen Nachfolger für Christian Steimle gewinnen können», schrieb der Detailhändler weiter. Der 41-Jährige stammt aus Hamburg. (awp/mc/pg)