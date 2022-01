ManpowerGroup Schweiz unter neuer Leitung

Zürich / Morges – ManpowerGroup (NYSE: MAN) hat Jan Jacob zum Country Manager Schweiz ernannt, wie der Personaldienstleister am Montag mitteilte. Der 43-jährige Manager übernimmt ab sofort die Führung aller Marken und Dienstleistungen der ManpowerGroup in der Schweiz: Manpower, Experis und Talent Solutions. Jan Jacob wechselt von der Adecco Gruppe zu ManpowerGroup.

Als führendes Unternehmen für Personallösungen unterstützt die ManpowerGroup mit ihren drei Marken Manpower, Experis und Talent Solutions Firmen bei der Talentgewinnung. In der Schweiz geniesst Manpower als Branchenführerin für effiziente und innovative HR-Lösungen das Vertrauen von über 5000 Kunden sowie 20 000 temporären Mitarbeitenden und 1500 für Feststellen rekrutierten Talenten. Experis ist auf die zeitnahe Vermittlung von IT-Fachkräften und Business Transformation Consulting spezialisiert. Talent Solutions ist der Experte für Talent- und Karrieremanagement sowie Consulting.

Als Country Manager Schweiz übernimmt Jan Jacob ab sofort die Führung der ManpowerGroup und der dazugehörigen Tochterfirmen in der Schweiz. Der 43-jährige Manager bringt langjährige Expertise im Personaldienstleistungssektor mit. Vor seinem Start bei der ManpowerGroup war Jan Jacob während 16 Jahren bei der Adecco Gruppe in verschiedenen Funktionen tätig. Zuletzt verantwortete er als internationaler Senior Vice President Sales Operations die Verkaufsaktivitäten der Gruppe.

«Die Volatilität des Marktes ist so hoch wie selten zuvor – eine spannende Herausforderung. Diese Volatilität wie auch die neuen Beschäftigungsmodelle fordern unsere Kunden und uns mehr denn je. Transformation und Neuausrichtung sind für viele eine Notwendigkeit und ich freue mich sehr darauf, mit meinem Team und den diversen Dienstleistungen der ManpowerGroup unsere Kunden dabei zu unterstützten.», sagt Jan Jacob, Country Manager ManpowerGroup Schweiz.

«Der Arbeitsmarkt erholt sich von der Pandemie, welche aber Spuren hinterlässt. Jans Erfahrungen und Erfolge in den Bereichen Staffing und Workforce Solutions werden der ManpowerGroup helfen, ihre Marktführerschaft in der Schweiz weiter auszubauen und unsere HR-Lösungen weiter zu fördern und zu entwickeln. Wir freuen uns, eine Führungspersönlichkeit wie Jan Jacob engagiert zu haben.», sagt Stefano Scabbio, Präsident Southern and Eastern Europe ManpowerGroup. (ManpowerGroup/mc/ps)

ManpowerGroup

Aktienkurs bei Google