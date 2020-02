Marc Strub wird Geschäftsführer der Bachmann Engineering AG

Zofingen – Der Verwaltungsrat hat Marc Strub per 7. Januar 2020 zum Geschäftsführer der Bachmann Engineering AG ernannt. Gleichzeitig wird das Geschäftsleitungsteam mit Nachwuchs verstärkt. Inhaber und Verwaltungsratspräsident Roger A. Bachmann wird etwas kürzertreten und sich auf Aufgaben in der Kundenberatung und Projektentwicklung konzentrieren.

«Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben», sagt Marc Strub (35-jährig), der seit Kurzem für die Geschäftstätigkeiten der auf Automations- und Roboteranlagen spezialisierten Bachmann Engineering AG verantwortlich ist. «Wir sind im Markt gut aufgestellt und setzen auch in Zukunft auf massgeschneiderte Qualitätslösungen und Innovationen.» Der neue Geschäftsführer, der weiterhin auch für Verkauf und Marketing zuständig ist, wird von einem verstärkten Geschäftsleitungsteam mit Michael Wernli (verantwortlich für Engineering und Entwicklung), David Lang (Projekte und Service, Support) und Micha Wilhelm (Qualitätsmanagement, Betrieb und Beschaffung, Logistik) unterstützt. Die neuen Geschäftsleitungsmitglieder sind ausgewiesene Automationsspezialisten mit gesamthaft über 20 Jahren praktischer Erfahrung bei der Bachmann Engineering AG.

Konzentration auf Beratung und neue Projekte

Roger A. Bachmann, Inhaber und Verwaltungsratspräsident der Bachmann Engineering AG, verbleibt im Geschäftsleitungsteam und wird sich – nebst Stellvertretungen – primär auf Aufgaben in der Kundenbetreuung und -beratung konzentrieren. Nach mehr als zwanzig intensiven Jahren der Aufbau- und Konsolidierungsarbeit freut sich Roger A. Bachmann auf den neuen Lebensabschnitt: «Die Neuorganisation des Unternehmens motiviert mich sehr. Sie erlaubt es mir, etwas kürzerzutreten und verschafft mir Freiraum für neue Projekte.»

Erfolg dank Leidenschaft und Engagement

Roger A. Bachmann hat das Unternehmen 1999 von seinem Onkel als 1-Mann Betrieb übernommen. Mit Leidenschaft und grossem Engagement hat der Maschinenbauingenieur die Bachmann Engineering AG in den letzten 20 Jahren zu einem Unternehmen entwickelt, das heute in der Automation zu den erfolgreichsten und innovativsten der Schweiz zählt. Marc Strub ist 2017 als Leiter für Verkauf und Marketing zu Bachmann Engineering AG gestossen. Er verfügt über eine langjähre Erfahrung als Sales Director und Ausbildungen in Maschinenbau, Verkauf und Management.

Bachmann Engineering AG

Firmeninformationen bei monetas